El dramático escenario que pintó José Luis Espert para el año que viene

Lo que está ocurriendo en Villa Mascardi es para José Luis Espert un anticipo de lo que puede llegar a ocurrir el año que viene si el gobierno nacional no controla la situación. "Me da la sensación que la situación social va a estar muy complicada el año que viene teniendo en cuenta como estamos hoy", manifestó el diputado nacional en diálogo con Jorge Rial.

Espert fue muy duro a la hora de evaluar la gestión realizada por el gobierno de de Alberto Fernández para contener los ataques que se han registrado en Río Negro. "Hay que sacar a la gente de ahí para que se normalice la vida de los que viven en la zona", manifestó e invitó a utilizar herramientas constitucionales como el toque de queda a pesar de la connotación negativa que suele cargarse a esa decisión por su relación con la última dictadura.

"Yo digo que nos tenemos que olvidar del Golpe de Estado porque estamos en democracia", aseveró Espert en ese sentido y dejó claro que aplicar un toque de queda serviría para cuidar el sistema democrático. "Cuidemos la democracia. Cuidar la democracia es poner orden también", aseveró

Al mismo tiempo, Espert se mostró fuerte de cara a las elecciones del año que viene y destacó el crecimiento de su espacio. "Me parece que me están intentando desestabilizar, pero la realidad es que cada lugar que piso me hago mas fuerte", esgrimió. "Nosotros no paramos de crecer, es todo mentira lo que dicen", sostuvo en Radio 10.

"La gente esta podrida del discurso político, esta cansada de que no le den bola. Y nosotros vivimos trabajando para solucionarle los problemas y es valorado por la población", finalizó.