Cómo salir del proceso de decadencia argentina, según un especialista

Osvaldo Giordano, economista, ministro de Finanzas de Córdoba y autor del libro “Una vacuna contra la decadencia”, habló en MDZ Radio sobre la importancia del ordenamiento del Estado para salir de este "periodo decadente".

“El rol del Estado es visto con una integralidad de los 3 niveles. Llegamos a entender de que estamos en un proceso de decadencia estudiando y trabajando desde el Estado y estudiando políticas públicas. La argentina sufre un largo proceso de decadencia. Tomando como referencia diversos aspectos siempre tenemos como resultado una gran involución tanto productiva como social. Este proceso es largo, si bien el debate se centra en la actualidad, mirado con objetividad, es un proceso que tiene largas épocas. Si bien este fenómeno responde a diversos factores, uno muy decisivo es el mal funcionamiento del Estado. Esto no se refiere a que sea grande o chico, sino algo más cualitativo, que no logra aplicar buenos impuestos y que administra mal los recursos, y que funciona permanentemente con desequilibrio”.

La idea del especialista consiste en que el ordenamiento del Estado debería ser el primer paso que se debería dar. "Queremos transmitir que con este Estado cualquier plan de Gobierno va a fracasar ya que responde a lógicas internas que lo llevan de manera permanente a funcionar mal”.

“Tiene que ver con una mala organización del Estado y de la organización del régimen federal. El otro punto también, es que esto tiene poco que ver con la grieta. Si uno mira cómo se administró el Estado en medio siglo, uno ve continuidad, es decir no es que en la Argentina faltan políticas públicas, sino que por lo menos en este tema central, que es cómo organizar el Estado hay una continuidad, en realidad han habido acuerdos que sostienen malas políticas. El problema es que compartimos una visión equivocada, que hasta que no la cambiemos vamos a seguir en decadencia", agregó.

La solución para el especialista es repensar la organización, "no es más que volver a leer la Constitución y las ideas de Alberdi sobre cómo organizar el Estado. Esto requiere fundamentalmente un acuerdo, a nivel provincial y nacional, luego de cada provincia con sus municipios, estableciendo roles, por un lado en términos tributarios. Con este sistema tributario no hay ninguna posibilidad de que Argentina salga de la decadencia. Necesitamos un sistema tributario más parecido al de otras zonas del mundo. Esta enorme cantidad de impuestos superpuestos, que condicionan la capacidad de invertir y exportar, lo que se plantea es una unificación de los mismos y que cada jurisdicción sobre un determinado tipo de impuestos, no como ahora en donde los tres niveles de gobierno le cobran a la misma persona, por el mismo hecho imponible, un impuesto".

Finalmente, el especialista concluyó: "Tenemos tres estados que se superponen, que están solapados y eso genera muchísima ineficiencia y burocracias. Lo que se plantea es una distribución de roles coherente a lo que fija la Constitución de manera que quede claro quien se hace cargo de un servicio y quien tiene que rendirles cuentas a los ciudadanos. A partir de eso, es factible imaginar un Estado más solvente, más consistente desde el punto de vista financiero con mayor capacidad de gerenciamiento, por lo tanto de producir servicios a partir de los impuestos que le cobra al ciudadano. Allí es factible imaginar un plan de Gobierno que se pueda ejecutar y salir de la decadencia".