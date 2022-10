El desafiante mensaje de Guillermo Carmona que rompe la unidad del PJ

Luego de que el intendente Matías Stevanato (Maipú) avisara el sábado que no participará de la carrera por la presidencia del PJ para propiciar la unidad partidaria, el dirigente Guillermo Carmona anunció esta mañana que su sector no será parte de la elección partidaria cuyo cierre de listas es esta medianoche. De esta manera, no tendrá representantes ni en la lista de unidad que se está armando para las autoridades provinciales- con la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis como presidenta- ni tampoco en los departamentos. "Nos vemos en las PASO", disparó pensando en el 2023 y anticipando una áspera contienda interna.

A través de la red social Twitter, el secretario de Malvinas afirmó: “Hemos decidido no participar en el proceso electoral interno del @PJMza ni integrar la lista que La Cámpora y el ciurquismo intentan imponer como lista de 'unidad'. Reclamamos transparencia y un nuevo cronograma electoral y no obtuvimos respuestas. Nos vemos en las PASO”.

Por otro lado, anunció el lanzamiento de su sector interno para competir en las primarias provinciales del año que viene. “El 17 de noviembre, día de la militancia, lanzaremos nuestro sector. Seremos protagonistas de un renovado peronismo en 2023”, dijo. Hay que recordar que su espacio postulaba a la ex legisladora Fernanda Lacoste como candidata a presidenta del PJ y al senador Rafael Moyano como vice. Cuando Stevanato fue impulsado por los intendentes Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle), su sector decidió acompañar la postulación.

Como el sábado se bajó Stevanato de la contienda, Carmona decidió dar un paso al costado de cualquier cargo partidario para su sector (ni siquiera en los departamentos). En cambio, los jefes comunales armarán durante el día de hoy una lista de unidad junto a referentes de Unidad Ciudadana y la Cámpora. Desde otros espacios sostienen que algunos militantes de Carmona podrían dejar el grupo díscolo y participar de los listados que hoy se presentarán. Las autoridades partidarias que hoy se presenten estarán vigente para los próximos dos años.