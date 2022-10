Un referente peronista salió a bancar el gesto de unidad de Matías Stevanato

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, confirmó este sábado que no participará en la disputa por la presidencia del Partido Justicialista (PJ) de Mendoza, a dos días del vencimiento del plazo para la presentación de candidaturas. El exintendente de Maipú, Adolfo Bermejo, salió a respaldarlo por la decisión.

"El peronismo de Mendoza necesita estos gestos que nos acerquen a la unidad. La construcción de poder debe basarse en el diálogo y el consenso entre quienes aspiran a conducir el @PJ_Mza. Pongamos el foco en lo colectivo y dejemos de lado lo individual", analizó Bermejo, actual diputado del Frente de Todos a nivel nacional.

El Peronismo de Mendoza necesita estos gestos que nos acerquen a la unidad. La construcción de poder debe basarse en el diálogo y el consenso entre quienes aspiran a conducir el @PJ_Mza

Pongamos el foco en lo colectivo y dejemos de lado lo individual. https://t.co/unL09bReQ7 — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) October 29, 2022

El actual jefe comunal Stevanato dijo que: "Creo profundamente en un partido moderno, transparente y abierto a la ciudadanía. Que pueda interpretar el sentir de los mendocinos y que sea un lugar de formación en valores humanos. Que nos capacite para ser más eficientes y creativos para el momento en que sus integrantes ocupen posiciones de decisión y gestión. Estoy convencido y trabajo para que nuestra fuerza lidere con protagonismo, de cara a la sociedad y con mucha coherencia, las iniciativas que Mendoza ha perdido y necesita recuperar".

"Dado que se crearon expectativas sobre la posibilidad de presidir el Partido Justicialista de Mendoza, dejo en claro que soy un constructor de unidad y no de imposiciones. No me verán como un abanderado de las divisiones del justicialismo. Es por ello, he tomado la decisión de no participar en esta disputa", manifestó este sábado.

En dos días los referentes del peronismo local deberán ponerse de acuerdo para informar a la sociedad quiénes serán los candidatos a presidir el partido en la provincia. Flor Destéfanis es una firme candidata a suplantar a la actual senadora Anabel Fernández Sagasti. Mientras que desde el "peronismo disidente", Fernanda Lacoste, Rafael Moyano y Guillermo Carmona se han expresado en contra del kirchnerismo y buscarán ser parte de la elección que se realizará el 11 de diciembre.