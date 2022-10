Un dirigente antikirchnerista tuvo que salir a explicar su presencia en el homenaje a Néstor Kirchner

Luego de las críticas que recibió Jorge Pujol por parte de la cúpula sindical aliada al kirchnerismo en el acto homenaje a Néstor Kirchner, en Las Heras, el médico respondió en MDZ Radio que nunca se "dio cuenta del problema interno" y que cree que la causa de esto es que "se están cerrando los comicios del partido”.

De cara a las elecciones internas que servirán para renovar la conducción del Partido Justicialista mendocino, la interna está que arde y los reproches resuenan en cada sector de la provincia. El jueves ocurrió en Las Heras, en pleno homenaje al expresidente Néstor Kirchner, donde dirigentes sindicalistas, aliados al kirchnerismo, criticaron vía Twitter a Pujol, exdirigente del partido Compromiso Federal.

En este marco, Pujol se reconoció como un “ferviente defensor de Néstor Kirchner" aunque no es kirchnerista, y señaló que nunca se dio cuenta de las criticas.

“Las tensiones son como en todos los espacios políticos, siempre ante un cierre de listas hay tensiones. La verdad es que fui al acto muy contento con mis amigos y no me di cuenta que había un problema de esa característica. Después, me fijé en las redes sociales y nos dimos cuenta que el compañero Gustavo Correa (titular de la CTA de Mendoza y dirigente gremial del SUTE) había criticado mi presencia. Luego me explicaron que es por el cierre de listas de candidatos”, manifestó.

Hoy fui al acto en homenaje a Néstor, y nos hicieron esperar una 1;30hs para que llegaran algunos y algunas dirigentes, entre ellos pujol que se ha cansado de decir barbaridades de NESTOR Y CRISTINA, claramente nos fuimos algunos les deseo suerte a los que se quedaron. — Gustavo Correa (@gustavocorrea77) October 28, 2022

"Volví al PJ para ayudar desde mi experiencia a la provincia, no busco ningún cargo político y nunca dije barbaridades ni de Néstor Kirchner ni de Cristina Fernández de Kirchner", agregó el entrevistado en relación a los argumentos que enfurecieron e hicieron publico algunos miembros del kirchnerismo local.

Néstor Kirchner, expresidente de la Nación (2003-2007).

“Es más, he estado en desacuerdo con algunas políticas de la vicepresidenta, pero soy un ferviente defensor del gobierno de Néstor Kirchner”, remarcó Pujol.

Por otra parte, el médico sostuvo que “Mendoza necesita un modelo de gobierno Justicialista y que el partido debe recuperar el Gran Mendoza, porque esa ha sido una gran deuda del partido en este tiempo".

“El Gran Mendoza es el gran problema del PJ. No lo es San Rafael, ni el segundo distrito o el Valle de Uco. Sino que es Godoy Cruz, Capital, Las Heras y Guaymallén. Tenemos un problemón que realmente tenemos que trabajar, y hay que bajar un poco las expectativas personales para unirnos. Los vecinos no están viendo que el PJ está tenga presencia en estos departamentos, y menos vamos a poder ilusionar al electorado, sino estamos presentes”, sentenció.