Fuerte cruce al aire entre Jorge Lanata y Carlos Heller: "Me trataste de..."

El periodista Jorge Lanata y el diputado nacional por el Frente de Todos Carlos Heller protagonizaron un fuerte cruce al aire. "Me trataste de boludo", le recriminó Heller a Lanata.

Lanata había cuestionado a Heller y lo había destacado como "El boludo de la semana" en su programa porque el diputado finalizó una sesión de la comisión de Presupuesto y Hacienda para ir a ver un partido de Boca.

“No es ningún descubrimiento, vos sabés bien que a mí me gusta el fútbol. Yo sé que a vos no, pero es así”, cruzó Heller a Lanata.

"Primero te cuento, y no es para deslindarme de responsabilidad, que la elección de “El boludo de la semana” es grupal en PPT. A mí me proponen distintos boludos”, lo interrumpió Lanata. “Yo me re hago cargo de la decisión. Pero lo que te quiero decir es, ¿por qué esto que hiciste resonó no solo en mí, sino en todos lados?”, retomó el periodista.

“Porque ustedes se toman poco trabajo de ver cómo son las cosas. Uno dice algo y los demás repiten...”, se defendió el diputado oficialista. “Carlos, estamos discutiendo un chiste, vos te lo tomaste en serio”, lo cruzó el periodista.

“Me trataste de boludo... ¿Qué querés que te diga?”, lo interrumpió Heller, elevando el tono de la discusión. Sin embargo, Lanata retomó: “Yo no hice una investigación de la labor parlamentaria. Esto repercute en nuestro equipo porque los diputados no van a laburar, miran partidos de básquet, ya no solo de fútbol, no sesionan la cantidad de veces que tienen que sesionar”.

En su defensa, Heller negó los argumentos del periodista y respaldó el trabajo de sus colegas parlamentarios. “Eso no es cierto. Cuando no hay sesión es porque no hay acuerdo. No es un tema de laburo. Los diputados y diputadas trabajan muchísimo”, señaló Heller.

“¿Cuántas sesiones hubo en la Cámara este año?¿Los diputados van de lunes a viernes 8 horas a la Cámara? ¿Qué porcentaje de diputados trabajan 8 horas por día, de lunes a viernes?”, lo cuestionó Lanata.

“La inmensa mayoría de los diputados. No tengo estadísticas, pero no es así”, concluyó Heller.