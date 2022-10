Eliminación de las PASO: las motivaciones y las falencias del proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados

El miércoles pasado ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para eliminar de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 2023. Por lo cual, la Mesa del Poder "edición nacional" analizó los escenarios internos que han despertado una serie de conflictos en cada uno de los partidos que desean gobernar el próximo año. Además, se adentraron en las falencias de la iniciativa que busca cambiar el sistema electoral argentino en menos de un mes.

Para entender el sentimiento y la idea fundamental que movilizó a los legisladores de Juntos Somos Rio Negro a ingresar dicha resolución al Congreso, los periodistas de MDZ entrevistaron a Diego Sartori, diputado nacional del Frente Concordia Misionero, quien también firmó el proyecto. El misionero argumentó que "la motivación responde a que las primarias son un gasto innecesario y solamente beneficia a los políticos y no a los argentinos".

Eliminación de las PASO: los dos motivos centrales del proyecto

El proyecto para eliminar las PASO fue redactado por el interbloque Juntos Somos Río Negro que a veces suelen ser aliados del Frente de Todos y se presentó en la Cámara Baja tras la aprobación del Presupuesto 2023. Desde el oficialismo actuaron con mucha premura y cautela para poder sancionar sin problemas el ejercicio fiscal en Diputados.

Diego Sartori, diputado nacional del Frente Concordia Misionero.

En este marco, Diego Satori resaltó las dos causas por las cuales apoya el proyecto. “Después de la media sanción del presupuesto se tiene que buscar un equilibrio fiscal para atacar el flagelo más grande que tiene la Argentina en este momento, que es la inflación. No debemos desperdiciar un solo peso que no esté bien invertido para que el Estado no gaste lo que no tiene”, describió.

Además, agregó: “La otra cuestión es también que nos parece que en un momento tan crítico como este, si ustedes le preguntan al ciudadano de a pie qué opina del tema, les interesa más llegar a fin de mes que las PASO”.

Eliminación de las PASO: la gran falencia del proyecto

Una de las grandes falencias del proyecto presentado por el diputado nacional rionegrino Luis Di Giacomo es que quiere cambiar en menos de un mes el sistema electoral argentino. Sus posibilidades son muy escasas porque en cada espacio político tienen problemas con sus internas y produce que la iniciativa esté muy lejos de tomar estado parlamentario en los próximos días. Sin embargo, la única esperanza para que la eliminación de las PASO sea posible depende de Alberto Fernández, pero primero debe cambiar de idea ya que está a favor de realizarlas en 2023.

Alberto Fernández.

Para Rubén Rabanal, el país debe en algún momento debatir sobre bases institucionales en serio y no sobre el momento, porque en este caso no podemos hablar de costos o fondos como justificación para no realizar las primarias. “Me parece que no podemos tolerar el argumento monetario en cuanto al costo de la administración del sistema electoral, porque en ese caso hay tanta cosas para recortar en el Estado que esto es minúsculo”, remarcó el periodista.

