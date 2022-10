Sin estrategia, el debate por las PASO ratifica la desintegración del Frente de Todos

Los principales especialistas electorales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio no han tenido, hasta el momento, ninguna consulta sobre qué hacer con la continuidad o no de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y solo exploraron, informalmente, otros mecanismos como la ley de Lemas o la vuelta de las listas "colectoras", que fueron usaron en algunas ocasiones en el pasado para contener las disputas internas sin suspender las PASO.

Oportunamente, el especialista electoral Alejandro Tullio, quien suele ser consultado por los radicales pero también por varios funcionarios oficialistas, dijo taxativamente que cualquier modificación a la norma electoral vigente debe realizarse por vía legal, con tratamiento parlamentario. Con este mecanismo los deseos de algunos referentes de La Cámpora y algunos intendentes y gobernadores sólo quedará en eso, puesto que el oficialismo está muy lejos de contar con los votos necesarios para conseguir la derogación de las primarias abiertas.

Consultado el apoderado del Partido Justicialista y mano derecha del recordado Jorge Landau, el especialista electoral Eduardo López Wesselhoefft, "no se puede hacer nada sin antes derogar o modificar la ley de las PASO. Si me consultaron sobre la posibilidad de habilitar la Ley de Lemas", reconoció el abogado siempre vinculado al peronismo.

Uno de los legisladores que más conocen la dinámica electoral calificó esta posibilidad de "un disparate y cualquier cosa que pretendan modificar es para hacer lío y será revisado por las instancias judiciales afectadas al respecto".

Consultado especialmente por las alternativas que se podrían aplicar si se derogan las PASO pero no se habilita otro sistema como la Ley de Lemas, López W. consideró que "lo único que se puede usar son las internas partidarias, que son mucho más complicadas que fiscalizar y procesar que las propias PASO".

"Las PASO pueden ser modificadas y abaratadas, pero jamás eliminadas. Hay que bajar el módulo electoral que multiplica la obligación de imprimir boletas por 2,5 del padrón electoral y bajarlo a 0,5. por agrupación, no por lista. El gasto de impresión de boletas es sideral, no puede ser costeado por nuestra economía", dijo el apoderado peronista.

Consultado sobre la posibilidad de no realizar las Primarias en aquellas fuerzas que presenten listas únicas, López W. considera "deben también obligados a participar de las PASO. "Porque si no hacen PASO, los militantes y adherentes a esas fuerzas se te meten en las otras internas y te hacen un desastre, votando al que ellos creen que serán los peores candidatos de la lista opositora".

"Esto pasa en Uruguay, que cuando no tienen la obligación de participar en su propia interna se meten en la de los otros partidos. Las PASO son útiles porque democratizan los partidos y en particular, en la provincia de Buenos Aires hay que ajustar las condiciones imprescindibles para oficializar una lista. No puede ser que con doscientos amigos pueda armar un partido político y con eso empiezo a imprimir boletas", explicó.

Uno de los ministros de la provincia de Buenos Aires que también mantiene un ojo atento en lo que sucede en el municipio que lo tiene como protagonista electoral admitió que, hasta el momento, "no avanzamos en nada. En la Legislatura los números están demasiados finos y nadie quiere exponerse a generar un debate así". Lo mismo dijo uno de los tres principales operadores opositores.

En los municipios subsisten las tensiones que hacen imposible la eliminación de las PASO. Además, a diferencia de lo que sucedía en el pasado inmediato, la impronta de La Cámpora y de la propia vicepresidenta de la Nación no tienen el poder necesario para imponer condiciones. Sigilosamente, y mientras dice abiertamente que no será candidato, Sergio Massa también está hablando a través de sus negociadores autorizados para medir las adhesiones que tiene su figura entre los intendentes y los principales dirigentes locales en los distritos donde son oposición.

Mientras tanto, el presidente y su vice dejan en claro que no quieren repetir la fórmula que los depositó en el poder hace tres años. Cristina Fernández de Kirchner no tolera nada más de él y también pierde la paciencia ante los aumentos de precios mensuales que perforan su base electoral en el principal bastión político, el conurbano bonaerense. Por eso, metódicamente, elige un tema sensible para mandarle un mensaje al ministro Massa, que mientras tanto hace que nada lo afecta.