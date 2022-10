El clan Moyano reparte un huevo en cada canasta. Hugo Moyano postuló a Alberto Fernández para la reelección. Pablo Moyano es el principal aliado sindical de Máximo Kirchner, adversario interno del Presidente. Y Facundo Moyano se plantó como opositor, renunció a su banca y advirtió que “todos detestan a La Cámpora, pero nadie les pega por qué son el poder”.

La ofensiva frase de Facundo Moyano contra La Cámpora, la organización que lidera Máximo Kirchner, no es la primera. El hijo de Hugo Moyano se convirtió en un feroz crítico del gobiero nacional y, en entrevista con La Nación, se quejó de que “la Argentina es el cuarto país en inflación a nivel mundial. El año que viene vamos a estar en el peor podio del mundo, siendo el tercer país en inflación después de Venezuela y Zimbabwe”, sostuvo.

Moyano hijo es secretario adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y también responsabilizó al Gobierno nacional y provincial por el paro general que llevaron adelante por 24 horas con barreras levantadas en las autopistas Panamericana, Del Oeste, Riccheri y Buenos Aires-La Plata por la recomposición salarial, el despido de personal por la automatización del servicio y el manejo de las concesiones, entre otros reclamos.

"Nos encontramos en esta situación donde el Estado no nos da respuesta, donde el privado se hace el tonto, que no sabe si se va, que no puede pagar los aumentos. No entendemos qué quieren hacer, si quieren estatizar, creo que es un estatismo improvisado", afirmó Facundo Moyano en diálogo con Antonio Fernández Llorente por la AM 990.

Entre las principales críticas del gremio, está el despido de trabajadores por la implementación del telepeaje. "Es una situación que no vemos con preocupación, la cuestión de la automatización. Si lo llevas de manera inteligente, creativa y realizas las inversiones que tenés que hacer, no implicaría perdidas de puesto de trabajo", indicó. Facundo Moyano, por otro lado, rechaza las bajas tarifas que se cobran a diferencia de otras administraciones viales en el país, lo que entiende que hace inviable la estructura comercial de las autopistas.

En ese sentido, cuestiona el desempeño de AUBASA -compañía del Estado provincial-, a cargo de Ricardo Lissalde, hombre de Sergio Massa y respaldado por el gobernador Axel Kicillof. "Lo que nos preocupa es la falta de planificación en cuanto a la ecuación del peaje y cómo esto se tiene que resignificar", expresó el ex diputado que se distanció del Frente de Todos desde hace más de un año y medio, cuando abandonó su banca nacional distanciado de las fuerzas que componen al oficialismo, como dirigentes de La Cámpora o cercanos al presidente Alberto Fernández.