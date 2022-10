El pronóstico de un referente oficialista sobre la interna radical en 2023

Las elecciones 2023 todavía aparecen lejanas en el horizonte pero varios dirigentes políticos mendocinos ya comenzaron a posicionarse en la carrera por la gobernación. En este contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, descartó la posibilidad de que haya una competencia entre radicales en las PASO del año que viene y aseguró que el postulante de la UCR saldrá del consenso entre los principales referentes del partido. Asimismo, afirmó que al interior de Cambia Mendoza hay matices y se refirió a la particular relación que existe al interior de la coalición con el PRO.

“No creo que haya inconvenientes a la hora de definir quién es el candidato que nos representa como equipo. Todos sabemos la camiseta que tenemos y en su momento discutiremos quiénes entran a la cancha y quienes juegan de 9 y quién de arquero. No veo ninguna posibilidad de que haya más de un candidato radical en las PASO. Creo que el espíritu de equipo y de cuerpo no va a hacer que eso no suceda bajo ningún motivo”, expresó Lombardi en una entrevista con MDZ Radio.

El titular de la Cámara de Diputados afirmó que el oficialismo está “focalizado en gobernar” y que tras dos periodos de gobierno la tarea principal es revisar las políticas y los ejes de gestión. “Si repasamos la historia de Mendoza, solamente se ha dado un solo caso en donde se han sucedido tres gobernadores de un mismo signo político. Nosotros queremos obviamente que siga un gobernador radical pero también advertimos que hay que generar ideas nuevas”, subrayó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, participó de "La Mesa del Poder" por MDZ Radio.

En los últimos meses varias figuras del radicalismo provincial han comenzado a posicionarse en la carrera por suceder a Rodolfo Suarez. Entre ellos aparecen los intendentes Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Ulpiano Suarez (Capital), Daniel Orozco (Las Heras), pero también está anotado en esta contienda el exdiputado nacional Luis Petri. En tanto, entre los correligionarios no descartan que el jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias, también puede aparecer como un eventual postulante.

“Es bueno que el radicalismo tenga muchos candidatos. Quiere decir que hay gente que ha hecho muy buenas gestiones y que tiene legitimidad en la sociedad. También es cierto que pesa mucho la reforma que se introdujo en la Constitución. Entonces ahora se pone el ojo sobre los intendentes, pero tener muchos candidatos con sentido de equipo es el reconocimiento de que hay un equipo que está funcionando bien”, sostuvo Lombardi.

En este sentido, resaltó que la definición del nombre que representará al radicalismo en las elecciones del 2023 se resolverá en una mesa política con los principales referentes del partido. “El espíritu es que llegado el momento habrá una mesa de intendentes, el gobernador Rodolfo Suarez y el senador nacional Alfredo Cornejo y entre ellos definirán quién es el candidato, quién nos va a representar a todos y ahí saldremos todos unidos”, vaticinó el diputado de la UCR.

Convivencia en Cambia Mendoza

Por otra parte, Lombardi se refirió a la convivencia entre la UCR y el PRO al interior del frente Cambia Mendoza, luego de las tensiones que se generaron entre ambos partidos durante el debate del proyecto de reforma de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

“Mendoza y Argentina están en una situación inédita donde los gobiernos son gobiernos de coalición y dejaron de ser gobiernos de partidos. Estamos en una instancia de la democracia en donde nos obliga a eso. Creo que cada uno puede tener sus matices adentro de la coalición. En el caso de Cambia Mendoza hay por supuesto matices, pero en líneas generales estamos todos en coincidencia con el modelo de gestión que se está llevando adelante en la provincia”, expresó.

En tanto, sostuvo que al interior de estas alianza “cada uno puede tener sus matices y tener sus especulaciones políticas, de tratar de brillar en algún momento o no”.

El titular de la Cámara de Diputados hizo referencia al rol del PRO durante la discusión de la reforma de la Corte y en particular del papel que tuvo el diputado nacional Omar De Marchi, líder del macrismo mendocino, quien mientras los ministros del máximo tribunal consensuaban los cambios al proyecto impulsado desde el Ejecutivo publicó un tweet celebrando el acuerdo entre los siete magistrados.

“El famoso tuit no solo generó algún malestar en los dirigentes del radicalismo sino en el interior de los integrantes de la Corte y puso durante unas horas en duda que se pueda llegar a un acuerdo, porque lo que se buscaba era el consenso, no que uno fuera el creador de ese consenso y más si no era uno de los actores principales que estábamos involucrados en ese consenso”, manifestó Lombardi.

Respecto del referente local del PRO, sostuvo que “De Marchi tiene esa intención de querer ser gobernador y bienvenido sea. En algunas ocasiones ha competido como contra Rodolfo Suarez. Y si quiere competir en las elecciones del año que viene como precandidato a gobernador, que lo haga en el marco de Cambia Mendoza”.

“Cambia Mendoza ha respetado siempre las PASO y las ha utilizado para dirimir candidaturas y no habría ningún problema para que lo haga en ese marco. Lo que no tenemos que poner en dudas es que se está en este equipo y que se representa la camiseta de Cambia Mendoza. Después te puede tocar ser candidato a gobernador, a legislador o no ir en las listas. Ese es un proceso que se dará el año que viene en el marco de las PASO”, concluyó.

¿En carrera por Las Heras?

Otro escenario atractivo para las elecciones del 2023 será la competencia a nivel municipal por las intendencias, en donde el radicalismo se juega la continuidad en la mayoría de ellas. En ese marco, Andrés Lombardi es uno de los nombres que suena fuerte como posible candidato a la intendencia de Las Heras por la UCR.

No obstante, el titular de la Cámara de Diputados pateó esa discusión para adelante y aseguró que las candidaturas “se van a definir en los distintos municipios en febrero”.

“Creo que el modelo de gestión está más basado en la continuidad que en las personas y es lo que estamos buscando en los distintos departamentos donde gobernamos. Para eso, lo primero es poner en valor al equipo, priorizar la gestión y después vemos quiénes son los candidatos”, señaló el legislador.