Acuerdo por una obra y dudas sobre el impacto de las internas del PJ en la negociación del Presupuesto

Luego de que el Frente Cambia Mendoza accedería a la petición del peronismo para postergar una semana más el tratamiento del Presupuesto 2023 en Diputados, la “Mesa del Poder edición provincial” analizó en detalle la situación legislativa. Del análisis surgieron dos temas importantes para destrabar el proyecto. Primero, "convencer" al PJ sobre la importancia del paquete de obras públicas para las que se pide financiamiento y, segundo, lograr que la interna del peronismo no interfiera.

El Gobierno busca apoyo para conseguir autorización para tomar deuda y financiar 4 obras. Una de ellas ya tendría acuerdo y esa idea quedó ratificada ayer. Se trata del plan hídrico, para lo cual se busca invertir cerca de 200 millones de dólares. El PJ apoyaría esa propuesta, pero exige que haya un detalle de las obras a ejecutar y que no sea una generalidad. Entre otras cosas quieren que se expliciten las inversiones que se harán en Maipú y otros departamentos que son operadores y que son gobernados por la oposición.

En este marco, los periodistas de MDZ entrevistaron al diputado provincial del Frente de Todos, Néstor Marquez y al diputado de la UCR y presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés “Peti” Lombardi.

Andrés Lombardi estuvo presente en los estudios de MDZ Radio.

El propio Andrés Lombardi reconoció que “están esperando el desenlace del debate interno peronista con respecto a su posición sobre la partida presupuestaria del próximo año”, porque necesitan una parte de la oposición para lograr los 2/3 necesarios para con el plan del Ejecutivo provincial. Por eso, la condición sine qua non recae en el PJ y en su capacidad de reconocer de que Mendoza necesita desarrollar infraestructura pública que repercutirá en las próximas generaciones.

“Recordemos que el presupuesto requiere en cuatro artículos puntuales una mayoría especial de los dos tercios, donde necesitamos del acompañamiento de la oposición que son obras específicas y no que uno pide, un endeudamiento para pagar gastos corrientes. Sino lo que se pide es para planes de inversión ciertos y concretos que están enumerados en esos artículos en proyecto de ley como el Acueducto Monte Comán-La Horqueta, la doble vía del Este, ampliación de la traza del Metrotranvía y el Plan Director de Optimización y Expansión de Agua Potable para el Gran Mendoza”, indicó el diputado provincial de la UCR.

El legislador provincial señaló en varias oportunidad que solo el consenso político entre el Frente de Todos y Cambia Mendoza podrá cambiar la realidad de la provincia.

Además, añadió: “Si coincidimos en que estas obras son necesarias para la provincia, bueno, empecemos a trabajar en ese sentido. En eso es donde está la oposición. Puede haber observaciones, por supuesto, porque pueden haber matices. Pero debemos reconocer que esas obras son de interés para la sociedad y para la provincia”.

Desde el peronismo mendocino manifestaron que poseen ciertas objeciones con el ejercicio fiscal del próximo año, pero coinciden en que la provincia necesita mejorar su infraestructura estatal. A pesar de que no lo quieran reconocer, sus elecciones internas han dilatado el tratamiento del proyecto que envió el gobernador Rodolfo Suarez a la Legislatura y fue así como lo manifestó en MDZ Radio el diputado peronista, Néstor Márquez.

El diputado provincial no pudo estar presente en la Mesa del Poder.

El legislador declaró que el cierre de listas internas y la presentación del proyecto de Presupuesto se superpusieron, pero enfatizó que no fueron las causas que han demorado el tratamiento del presupuesto. “No es oportuno que estemos en el proceso de las dos situaciones por la cantidad de tiempo que hay que dedicarle a las cosas, pero creo que tampoco inciden y no condiciona. Hay procesos de diálogo político del peronismo con sus distintas visiones de conducción y no creo que haya influencia porque hay tiempo al lunes para el cierre de listas y al miércoles para tomar la decisiones al respecto del presupuesto”, señaló el legislador.

Asimismo, el dirigente de la oposición se esperanzó en que no haya fracturas dentro del recinto. “El peronismo nunca dejará de votar en bloque en ambas Cámaras pese a las diferencias internas y los dirigentes del partido nos reuniremos en la semana para llegar opiniones consensuadas”, dijo. “Estamos de acuerdo que el plan hídrico es fundamental para departamentos como Maipú que es operador de agua, entendemos su postura y acompañamos. Además, estamos a la espera de mayor información por parte del Gobierno y tal vez, se vayan desagregando algunas obras para que no sea un endeudamiento paquete”, comentó.

Y concluyó: “Porque no todas las obras poseen una cierta prioridad y sabemos que desde hace años el peronismo viene votando en unidad. Se van a agotar todas las instancias para que esto suceda y no se perderá la idea de bloque en leyes trascendentales como lo es la del presupuesto”.

Más allá de las obras, el PJ pone en duda el estado de las finanzas provinciales. Es que, aseguran, la provincia tiene un superávit de 100 mil millones de pesos y piden que los usen para inversión. Lombardi explicó que esos remanentes son "virtuales" porque en realidad hacia fin de año el nivel de gastos crece. "Creemos que a la provincia le va a quedar un ahorro similar a una nómina salarial, que es prudente mantener", aseguró el presidente de la Cámara de Diputados.