Presupuesto 2023: así fueron las particulares intervenciones de los diputados mendocinos

Luego de una sesión maratónica, el oficialismo logró aprobar con media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2023, aunque la oposición frenó su intento para obligar a todos los jueces, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial a pagar el Impuesto a las Ganancias. De los 10 representantes mendocinos en la Cámara alta, 7 intervinieron en el recinto. Críticas a la pauta presupuestaria, indirectas a José Luis Manzano respecto a la deuda eléctrica, abstenciones y discursos del kirchnerismo en contra del Gobierno de Mendoza fueron algunos de los puntos destacados. Marisa Uceda y Eber Pérez Plaza, del Frente de Todos, no hicieron uso de la palabra. Omar De Marchi, del PRO, tampoco, pero sí presidió la sesión en algunos tramos.

Tampoco pudo avanzar con el artículo que habilitaba al Poder Ejecutivo a establecer readecuaciones en las alícuotas de los derechos de exportación del campo. Con 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones, el proyecto de Presupuesto 2023 quedó aprobado en general, y ahora la discusión pasa al Senado.

Julio Cobos, diputado del radicalismo y exgobernador de Mendoza, dijo durante su intervención: "No se pueden incluir artículos en el presupuesto que desvirtúen el concepto de ver cómo distribuimos el gasto. Ahí sí, discutamos y debatamos para ver qué subimos y qué bajamos. Sabemos que es una herramienta que tiene que tener el Ejecutivo, pero resulta que desviamos la atención con una serie artículos". En ese marco, también criticó la "falta de soluciones de los créditos UVA y créditos hipotecarios".

"El país está desordenado no solo en economía. No alcanza con las metas del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que ir camino al superávit. Argentina tuvo inflación de un dígito y fuera de la convertibilidad. Había un único tipo de dólar y competitivo, balanza comercial positiva y reservas del Banco Central. Son las variables que tenemos que recuperar para ordenar nuestra economía y la administración (...) Van a tener el presupuesto, pero con la salvedad de muchos artículos que vamos a votar en contra", expresó el exvicepresidente de la Nación.

En tanto, Lisandro Nieri, quien integró la Comisión de Presupuesto y Hacienda propuso la modificación del artículo 18 del presupuesto, el cual, según dijo Nieri, establece "no poder gastar más de lo que dice el presupuesto, que es la única forma de impedir que el mandato de Alberto Fernández y el de Cristina Fernández de Kirchner multiplique este gran problema que es el déficit fiscal por cinco y no mucho más". La cláusula se denomina "control de daños".

"No tuvimos todas las respuestas en preguntas que es lógico que a veces no se tenga el dato o en las que incomodaban... Tenemos una situación en la que hay que pegar un salto de calidad. La inflación bastante mal nos hace como para que se subestime a quien nos escucha y se hagan presentaciones de números estrambóticos cuando se presentan en términos nominales, pero en términos reales es negativo. Creo que lo mejor es que este Gobierno tenga presupuesto. No vamos a obstruir para que lo logre porque son más peligrosos sin presupuesto. Tienen más discreción y posibilidad de victimización", comentó.

Propuse la cláusula "control de daños". Ya quintuplicaron el deficit que heredaron. Exigimos que

@alferdez y @CFKArgentina no agraven mas aún este problema. pic.twitter.com/6DMEYxbUtv — Lisandro Nieri (@LisandroNieri) October 25, 2022

Críticas a Rodolfo Suarez

Los diputados peronistas Adolfo Bermejo y Liliana Paponet utilizaron sus minutos frente al micrófono para cargar contra el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, a quien acusaron de "irrespetuoso" por acusar a Nación de "discriminación" en la distribución de fondos.

"El gobernador estuvo en San Rafael con motivo de los festejos patronales y solamente hizo mención a esto: a que no tenía apoyo de la Nación. Hoy San Rafael tiene iluminación, pavimento, colector cloacal, gasoducto y la remodelación del aeropuerto. Son inversiones que superan los $7.000.000.000 millones de pesos", manifestó Adolfo Bermejo

"El 60% es aporte nacional y sólo el 40% de la provincia. Al mismo tiempo que hoy se está discutiendo el presupuesto provincial tenemos un plan de obras públicas subejecutado. De $18.000.000.000 se han ejecutado $6.000.000.000. Esto también ocurrió el año pasado", subrayó el exintendente de Maipú.

En la misma línea, la diputada Liliana Paponet, sostuvo: "Pueden o no coincidir con el plan económico, pero está. La consecuencia del que tenemos es producto del que ustedes nos dejaron (la oposición). Cuando nos visitó el ministro de Economía, nos dijo que iba a ser con criterios razonables y realistas. Podemos confirmar que ha sido así y que cada partida representa el contexto económico que el país está atravesando. Es un presupuesto que busca continuar en la senda del crecimiento. Nosotros no vendemos espejitos de colores (...) Los mimos que nos endeudaron ahora andan en acanales de televisión dando clases de finanzas públicas".

"Yo soy del sur y el crecimiento no tiene que ser solo por recursos nacionales, sino la provincia debe apostar para poner en desarrollo esa zona. Algunos dirigentes del oficialismo de Mendoza quieren instalar que existe una discriminación, Si de verdad existe es positiva porque siempre se atiene a las provincias con contundencia y regularidad", cerró. Adolfo Bermejo durante la sesión.

La UCR apuntó contra José Luis Manzano

La diputada radical Jimena Latorre cargó contra el empresario, José Luis Manzano -también mendocino-, en relación a la deuda de $455.000.000.000 de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Camesa). "La propuesta de este Presupuesto es que la deuda de Camesa sea solidariamente asumida por los Estados provinciales. De esa deuda el 50% corresponde a Edenor y a Edesur (...) El 50% de esa deuda corresponde al AMBA. Hoy están bajo control del Gobierno nacional y del ENRE. Es decir, ¿en estos tres años no se les ocurrió caducar las concesiones de Edenor y Edesur? Veo al Gobierno más cerca de licuarle las deudas a estas distribuciones y de hacer responsables a las jurisdicciones provinciales que al ministro Sergio Massa caducarle una concesión a José Luis Manzano".

"Este presupuesto repite el modus operandi del peronismo: patear para adelante y que le explote al que viene. Nos hicimos cargo en el 2015 y también nos vamos a poder hacer cargo. En Mendoza hemos consolidado así un modelo de gestión ordenada que se sostiene hasta ahora", completó Latorre.

“El devengado de la deuda de CAMESA no está computado. Es un enorme problema fiscal y las distribuidoras siguen incrementando esa deuda. La propuesta del presupuesto es que la deuda sea asumida por las provincias. Esto no resiste un mínimo análisis jurídico”, dijo @JimehLatorre pic.twitter.com/8YKfK6Vy28 — Bloque UCR - HCDN (@diputadosucr) October 26, 2022

Por sup parte, la radical Pamela Verasay esgrimió: "El presupuesto se lleva unos cuantos millones de los bolsillos de los argentinos y tiene que ver con la energía. Camesa tiene que exigir el cobro a las distribuidoras. Y sino cumplen, iniciar todas las acciones legales que corresponda, pero no castigar al usuario, que si no paga se le cortan los servicios.

"La secretaria de Energía (Flavia Royón) dice que las obras en materia de electricidad se van a distribuir a las provincias que tengan en orden las deudas de sus distribuidoras con Camesa. Si el criterio es que estén las deudas al día, no se estarían cumpliendo el Plan Federal 3 donde el primer beneficiado es el AMBA, la primera deudora de Edenor y Edesur.

Y luego dijo a modo de indirecta a José Luis Manzano y al administración de la provincia de Buenos Aires: "Me parece que el criterio es beneficiar a los amigos, no solo a los privados, sino a los gobiernos del mismo color del oficialismo y de nuevo castigar a las provincias que tienen sus tarifas actualizadas". José Luis Manzano.

La única abstención

Álvaro Martínez, diputado del PRO y mano derecha de Omar De Marchi, siguió lo planteado por el bloque y se abstuvo. “Es una burla, algo totalmente alejado de la realidad, que queda evidenciado cuando vemos cómo el índice de inflación sigue aumentando mes a mes. Dejen de mentirles a los argentinos. Han traído un presupuesto con una inflación anual del 60%. Suponiendo que la inflación realmente vaya a ser del 60%, cosa que no hacen los mercados que esperan al menos, de piso y de ahí para arriba una inflación de al menos 75%”.

Al mismo tiempo, Martínez en su discurso aventuró que "en el 2023 vamos a volver” y le pidió a la bancada oficialista que “no se pongan nerviosos”. Y replicó; “Los argentinos estamos cansados de los ladrones e inoperantes y de este gobierno que no tiene rumbo”.

Que la cuenten como quieran, pero por la ausencia de @JMilei, @VickyVillarruel y @CarolinaPiparo, los argentinos tenemos un nuevo impuesto. Aunque JxC este solo, vamos a seguir peleando en contra del kirchnerismo. https://t.co/hGQNKsp9CN pic.twitter.com/edE5ltRebZ — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) October 26, 2022

La Cámara de Diputados aprobó en general por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, el proyecto de Presupuesto 2023 que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economia del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.

La iniciativa fue aprobada a las 5.13 con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de Juntos por el Cambio; Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazado por la Coalición Cívica, la izquierda y la derecha. El PRO se abstuvo.

El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación.

Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula, por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.