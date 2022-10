La lapidaria crítica de Adolfo Bermejo a Rodolfo Suarez en el Congreso

En el marco del tratamiento del Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador del Frente de Todos y exintendente de Maipú, Adolfo Bermejo, aprovechó su intervención para cargar contra el Gobierno de Mendoza. El dirigente peronista indicó que "es una falacia y hasta una falta de respeto" que el mandatario provincial Rodolfo Suarez hable de discriminación por parte del Estado nacional.

"Ojalá esta noche tengamos presupuesto y no lo digo como oficialista. Escuché cuestionamiento a los ministros. En algún punto se manifestó que era su obligación venir. Se cuestionaron sus dichos y posturas, pero la verdad es que me quedo con los ministros actuales y no con los anteriores que iban a las provincias a llevarnos malas noticias", comenzó Bermejo frente a los ojos del diputado radical mendocino Julio Cobos, quien durante ese tramo de la sesión se encontraba presidiéndola.

"A Mendoza nos fueron a decir que los municipios no íbamos a recibir más el fondo de la soja, que la lucha contra la plaga de los viñedos la iban a empezar a pagar los productores. En materia de educación, que tanto se ha hablado acá, funcionarios de la gestión anterior redujeron el presupuesto, subejecutaron partidas, eliminaron paritarias federales y desmantelaron el programa conectar igualdad", añadió.

Y luego comenzó a disparar munición gruesa en contra de Cambia Mendoza, desde el Ejecutivo provincial hasta los municipios "Vengo de una provincia en donde el Gobierno permanentemente hace mención a que no tiene acompañamiento de la Nación y que es discriminada. Y yo quiero decir que es totalmente lo contrario. Es una falacia y hasta una falta de respeto", planteó.

En ese sentido, hizo mención a la participación de Rodolfo Suarez en el almuerzo de las Fuerzas Vivas en el sur provincial y sostuvo: "El gobernador ayer estuvo en San Rafael con motivo de los festejos patronales y solamente hizo mención a esto: a que no tenía apoyo de la Nación. Hoy San Rafael tiene iluminación, pavimento, colector cloacal, gasoducto y la remodelación del aeropuerto. Son inversiones que superan los $7.000.000.000 millones de pesos".

El 60% es aporte nacional y sólo el 40% de la provincia. Al mismo tiempo que hoy se está discutiendo el presupuesto provincial tenemos un plan de obras públicas subejecutado. De $18.000.000.000 se han ejecutado $6.000.000.000. Esto también ocurrió el año pasado.

Adolfo Bermejo durante la sesión.

"Hablando de ministros, en Mendoza Gabriel Katopodis (ministro de Obra Pública) y Rodolfo Suarez firmaron convenios de obras por $62.000.000.000", dijo. Por ello, Bermejo mostró a modo de chicana tapas de diarios respecto a firma de convenios. "Entregaron viviendas en la Ciudad de Mendoza dirigentes de la UCR y del PJ, la Ciudad es gobernada por el radicalismo. Eduardo "Wado" de Pedro y Suarez firmaron convenios por más de $360.000.000 para mejorar la red cloacal de Tunuyán y Tupungato. Este último es radical. El intendente Marcelino Iglesias de Guaymallén, también radical, recibió recursos para 504 viviendas del Procrear", ejemplificó.

Y cerró: "Lo que recibe la provincia del Gobierno nacional nos ha permitido poder crecer en obras públicas: la ruta internacional a Chile y la llegada del tren de pasajeros y carga al sur de Mendoza son proyectos importante (...) Quiero decirles aquí que quizás no sea el presupuesto ideal. No sería el presupuesto que todos quisiéramos, pero en el contexto mundial es el posible, fortaleciendo un modelo de producción, empleo e inclusión, inversión pública y más ciencia y tecnología".