La grave acusación del Pata Medina por el cambio en una causa judicial

Uno de los dirigentes más polémicos de la UOCRA, Juan Pablo "Pata" Medina, apeló la decisión de la Cámara Federal porteña de quitarle la investigación a un juez de La Plata por la supuesta "mesa judicial bonaerense" del gobierno de Cambiemos y sus actividades para involucrarlo en causas judiciales, y traspasarla a los tribunales federales de Comodoro Py.

En un escrito firmado por su abogado César Albarracín, el "Pata" Medina denunció que esa decisión de quitarle la causa al juez federal platense Ernesto Kreplak, quien había procesado a ex y actuales funcionarios bonaerenses y a exagentes de inteligencia, apunta a proteger a los imputados.

"La pretensión no es proteger la buena marcha del proceso o proteger la intervención de un juzgado que se estima natural, sino correr de la investigación al Juzgado que previno, claramente porque estiman que el criterio del magistrado interviniente no les resulta conveniente", sostuvo Medina.

Asimismo, dirigente platense subrayó que "todo conflicto de competencia debe tener en cuenta siempre la más pronta y eficiente administración de justicia". Sin embargo, el fallo que le quitó la competencia al juez de La Plata "no sólo no se explica de qué modo la solución que se impulsa podría apuntar a una más pronta y eficiente administración de justicia, sino que tampoco se comprende cuál sería el interés o derecho concreto que se intenta proteger".

"Lo que se investiga es muy puntual y concreto, específicamente, la existencia de un acuerdo ilegítimo entre diversos funcionarios y empresarios de la ciudad de La Plata destinado a organizar una embestida judicial contra el suscripto y su familia y allegados con el deliberado objeto de someterme a prisión y excluirme de la actividad sindical", señaló Medina.

La Cámara Federal porteña asignó competencia al juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi ante un pedido del ex jefe de Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, en razón de que todas las causas por presunto espionaje ilegal aterrizaron en Comodoro Py.

"El sólo hecho de que un proceso comparta con otro, uno o dos imputados, en especial cuando se trata de casos con múltiples imputaciones y decenas de legitimados pasivos, no constituye una pauta suficiente para cambiar de jurisdicción un proceso que se encuentra en pleno desarrollo de la etapa investigativa y que reviste notoria voluminosidad y complejidad", replicó Medina.

En ese sentido, recordó que los hechos investigados en la causa conocida también como "Gestapo" –por la alusión a esa fuerza del nazismo que realizó el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas- "se concretaron en la Ciudad de La Plata y Quilmes".

"Los empresarios que oficiaron de denunciantes y testigos tienen domicilio y desarrollan su actividad en la Ciudad de La Plata. Yo vivo en La Plata y he desarrollado en ese ámbito territorial mi extensa actividad sindical", insistió Medina. "Buena parte de los ex funcionarios involucrados son ex funcionarios con competencia y con asiento en la ciudad de La Plata y la Provincia de Buenos Aires (Senador Provincial, ex Ministros Provinciales, es Sub secretario Provincial, Intendente de la Ciudad de La Plata)", resumió.