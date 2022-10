Por qué Sergio Massa podría ser el próximo presidente, según un especialista

En el escenario político argentino se puede ver una preocupación por las elecciones del año que viene. Alejandro Katz, analista político habló en MDZ Radio sobre la posibilidad de Sergio Massa de ser candidato y ganador de las próximas elecciones.

“Que ya estén pensando en el 2023 es preocupante. Hay muchas necesidades en el gobierno hoy, problemas graves y urgentes. Que toda la dirigencia política esté viendo las elecciones del año que viene demuestra la desconexión de la dirigencia con respecto a la sociedad, que tiene problemas de inflación, empleo, pobreza e incertidumbre" comenzó explicando Katz.

Además, dijo que la clase política está apuntando en cómo atender sus necesidades: “Uno se concentra en criticar a Milei y su discurso , y olvida que este es el resultado del fracaso de dirigentes institucionales que pertenecen a partidos tradicionales. Una vez más están decepcionando a una sociedad que necesita de la preocupación y del trabajo de la política para resolver los problemas”.

Ante la posibilidad de que la realidad sea dura para el oficialismo, el plan según el analista es resguardarse en los territorios locales, provinciales y municipales, que les garantiza una permanencia en la escena pública.

Además agregó: “Mi impresión es que si las cosas evolucionan como lo están haciendo, es muy probable que el próximo presidente sea Sergio Massa, el expresa una coalición conservadora que excede al peronismo y al kirchnerismo que organiza gran parte de las fuerzas económicas y sociales de este país”.

"Los grandes agentes sociales internos están conformes con la situación que sistémicamente es muy mala, pero que a cada sector, no le está yendo mal. Si esto continúa y no hay un evento disruptivo macroeconómico, si la inflación no se convierte en hiper o si no hay una crisis social en diciembre con víctimas que provoque una crisis política, si nada de eso ocurre yo creo que el candidato natural es Massa" argumentó.

Para el analista, la figura del ministro de Economía representa a los intereses de continuidad del deterioro: “de empresarios que viven un mercado protegido o de subsidios públicos, sindicatos que no tienen ninguna predisposición a discutir continuidad o condiciones de regulabilidad laboral, sino capturar las rentas de sus afiliados, organizaciones sociales que tiene como objeto administrar la pobreza, bancos cuyos propósitos son ganar con intermediación financiera, entre otros. Son todos agentes que funcionan extrayendo en el presente capacidad futura”.

Massa, para Katz, no va a ser percibido como continuidad del Frente de Todos, sino como “ alguien que viene a resolver los problemas que la coalición no puede resolver. Él va a manejar esa imagen''.

“Desde el lado de la oposición, hasta hoy solo tenemos líderes de la radicalización, es decir, un Mauricio Macri y una Patricia Bullrich que pueden competir muy bien con Cristina Kirchner pero no con Massa. Rodríguez Larreta que sí podría ser un competidor, no tiene imagen pública nacional ni tampoco discurso. Massa tampoco lo tiene, pero él es en sí mismo la expresión de esa Argentina que se deteriora lentamente y cuya administración garantiza”, explicó el analista.

Finalmente Katz argumentó que ante la falta de alternativas políticas, lo que se puede observar es que “La forma de escaparle a la trampa es una alternativa mediocre- como la de Massa- , alguien que no radicalice ni las posiciones pro mercado ni las estatistas , pero que organice las fuerzas que hayan estado siempre en esa constelación. Eso es una forma de ir al centro, una coalición conservadora que mantenga el statu quo. Todos los agentes económicos independientemente de su ideología quedan dentro de ella”.