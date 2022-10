La señal de unidad entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, asistió a la presentación del libro de Mauricio Macri -titulado "Para Qué"- y mostró un gesto de unidad con el exmandatario nacional, en medio de la cruda interna que atraviesa el PRO puertas adentro y en miras de las elecciones de 2023.

"Felicitaciones @mauriciomacri por tu nuevo libro. Tu experiencia y tus palabras nos llevan siempre a reflexionar en las motivaciones que tenemos para transformar la argentina. Somos millones de argentinos los que sabemos que otro país es posible" manifestó Rodríguez Larreta a través de su cuenta de Twitter.

El alcalde porteño fue uno de los tantos dirigentes de Juntos por el Cambio que asistieron al evento realizado en La Rural. También dijeron presente la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, entre otros. También fueron exministros y diputados nacionales como María Eugenia Vidal, Fernando Iglesias y Cristian Ritondo.

Rodríguez Larreta se encuentra dándole forma a su candidatura presidencial, mientras que Patricia Bullrich hace lo debido por otro camino. Se especula que la disputa no saldría de estos dos referentes de JxC, considerando que el propio Macri confesó días atrás que no tiene previsto ser candidato presidencial en 2023.

"No me he anotado. Creo que es el momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia. Estoy en la cancha, siempre voy a estar en la cancha. No le voy a abandonar a la gente. Siento que sembré, puse la semilla, pero ahora el árbol es de todos los argentinos", dijo Macri la última semana.