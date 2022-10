María Eugenia Vidal cuestionó el Ahora 30 y fulminó al Gobierno con una picante chicana

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal cuestionó el programa "Ahora 30" que anunció el Gobierno al afirmar que la mayoría de los jubilados no tiene $3.000 todos los meses para pagar una cuota y comprarse un nuevo televisor.

"¿El plan para los argentinos es poder comprar un televisor para ver el Mundial?", cuestionó la dirigente de la oposición, quien consideró que “es bastante pobre del Gobierno y no tapa la realidad en la que vive la mayoría”.

Vidal puso en duda la efectividad del programa al afirmar que “creen que un jubilado puede gastar 3 mil pesos en la cuota de un televisor”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Vidal acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner de que “cuando hay problemas nunca da la cara”. “Esto es algo histórico, yo recuerdo Cromañón, la tragedia de Once, cada vez que hay problemas con la economía. ¿Cuál es la buena noticia que tiene para dar después de haber puesto a Alberto Fernández como presidente?", le reprochó.

Vidal también se refirió al fenómeno de los jóvenes que se van del país por la falta de un horizonte económico y le respondió a la titular de Migraciones, Florencia Carignano, quien dijo que durante el gobierno de Cambiemos se iban 50 personas por día del país y que con el actual Gobierno se van 18.

“Obvio que están sesgados (los datos), como hace el kirchnerismo cuando los números no le dan, ya lo vivimos esto con el INDEC. Creen que no medir las cosas hacen que no existan”, dijo, y agregó: “¿Carignano de verdad piensa que aunque ponga ese tuit todos los argentinos que vemos a nuestros jóvenes querer irse todos los días no lo vemos?”.

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires lamentó que “nadie pueda prever nada en la Argentina” y, entre las causas, puso el foco en la existencia de los diversos “tipos de dólares nuevos”. Sin embargo, hizo una salvedad, marcó que “lo más triste es que se puede resolver, no estamos condenados” y volvió a mostrar su deseo de “ser presidenta” en un futuro aunque sin especificar si esa será su candidatura en 2023.

Además, afirmó que “genera bronca” y que “el Gobierno vive una realidad paralela” a raíz de que la vocera presidencial, Gabriel Cerruti, saliera a responderle a Walter Santiago -alias "Alfa”-, participante del reality show Gran Hermano (GH), donde dijo haber recibido “una coima” por parte de Alberto Fernández.

“Esas son las prioridades. El 100% de inflación, el 40% de pobres, el crecimiento del trabajo informal y de trabajadores formales que son pobres parece que no pasa en Argentina, lo que importa es lo que dice un participante de Gran Hermano”, completó Vidal.