La dupla del PRO para dar la sorpresa en el principal bastión del kirchnerismo

Parece que en la provincia de Buenos Aires se ha formado una nueva pareja, tal cual lo decía con su tono personalísimo Roberto Galán. En este caso se trata de dos conocidos y tocayos como Diego Santilli y Diego Valenzuela, quienes recorrieron juntos La Matanza, la localidad más importante del país y que gobierna desde su creación el peronismo a través de sus diferentes variantes.

A Fernando Espinosa no le debe gustar demasiado ninguna de las cosas que le vienen ocurriendo. Santilli está yendo todo el día cada vez que arranca una actividad por La Matanza y recorre cada localidad como si fuera la última vez que fuera a pasar. Tampoco le debe gustar al intendente matancero que un par suyo, en este caso el de Tres de Febrero, acompañe al candidato a gobernador haciendo gala de su experiencia como administrador municipal y comparando la localidad que gobierna con la siempre deficitaria realidad matancera.

Además, esta semana se oficializó la candidatura a intendenta de Patricia Cubría, la referente del Movimiento Evita, quien también empezó a captar las adhesiones de buena parte de la militancia camporista que no tiene al intendente como persona de su proyecto político.

Santilli ya estuvo con Valenzuela en otras actividades y la semana pasada se juntaron con Cristian Ritondo y Martín Yeza con la aparente intención de iniciar contactos entre los equipos técnicos que trabajan en para los candidatos del PRO.

El “Colo” parece haberle tomado el gusto al mano a mano y se nota que empieza a disfrutarlo casi como un niño con juguete nuevo. Abraza, agarra teléfonos, se agacha y sonríe según sea lo necesario para aparecer bien en las fotos que le piden cuando sube al Metrobus, como lo hizo junto a Valenzuela y a Héctor Toty Flores.

También disfrutó el otro viaje, que fue en una línea no oficial de colectivos comunales que transita por las entrañas de Ciudad Evita con el concejal Jorge Lampa. Desde ahí se fue hasta Gregorio Laferrere donde los remiseros lo estaban esperando con un pollo y ensaladas de papas. Finalmente acompañó a Eduardo Lalo Creus hasta una empresa de panificados ubicada en Lomas del Mirador.

En una decisión personal, Santilli decidió no mirar más las discusiones superestructurales que tensan cada vez más al PRO. Es que a pesar de ciertas declaraciones públicas haciendo que no le interesa volver a ser presidente, Mauricio Macri sigue especulando con tal posibilidad. Desconfía de algún entorno de Patricia Bullrich e inclusive a veces de las aptitudes de la propia presidenta del PRO.

Es hasta lógico. Son tan parecidos que sabe que apenas ella llegue a lo máximo del poder su rol puede quedar bastante más opacado que si el sucesor fuese el alcalde porteño.

En tanto con Horacio Rodríguez Larreta sigue enojado o más bien decepcionado. Cree que tendría que haberlo defendido más en cada una de las vicisitudes que tuvo que atravesar desde que dejó la presidencia hace tres años. “Me quiso sacar de todos lados”, es su queja más frecuente.

Para evitar todo esto, Santilli no busca otro tipo de debate que no sea la construcción territorial. Sabe que no puede perder el tiempo explicando cuestiones que “a la gente no le interesa". "La inseguridad y la inflación hace de la vida de muchísimos compatriotas una proeza imposible de superar, así que no me pregunten de las internas”, le confesó a un colega local que le preguntaba por las discusiones entre los otros referentes de Juntos.