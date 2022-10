Los puntos que podrían trabar la aprobación del Presupuesto 2023

El oficialismo logró el jueves despacho de mayoría para el Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados. El martes que viene se votará en el recinto. MDZ Radio conversó con el especialista económico Carlos Burgueño sobre los detalles de dicho proyecto.

“El kirchnerismo votó en la comisión, se presupone que van a votar a favor en el recinto la semana que viene”, comenzó explicando Burgueño.

Con respecto a las retenciones que establece el proyecto, el especialista afirmó: “La posibilidad de que el Gobierno pueda aplicarlas cuando quiera y considere no va a pasar. Hay que ver si después el oficialismo acepta o no que se quite esa cláusula del presupuesto. Son las cosas que se incluyen para después negociarlas, porque sino esto no sale”.

“Lo que creo que sí va a quedar es lo que reclamaba el PRO y el radicalismo de Martín Tetaz, que es una cláusula “gatillo” que este último la introdujo, que se activaría en octubre de 2023. El ministro de economía tiene que volver al Congreso y decir ´La inflación la presupuestamos en un porcentaje 60% estamos en un 70%, esto implica que tenemos una recaudación extra de un monto determinado´. Allí tendrá que proponer en qué gastarlo. Esto es lo más importante que reclamaba Juntos por El cambio, sin la Coalición Cívica y López Murphy, que votarán en contra”, dijo el especialista.

Los puntos que generan dudas

Burgueño explicó que lo que trae “dudas” por ejemplo, es la iniciativa de que los jueces paguen Ganancias: “Es una buena iniciativa pero no va a pasar. Algo que dicen los jueces y que están en lo cierto es que para que paguen Ganancias deben reformular la Constitución”.

Finalmente Burgueño contó que Sergio Palazzo incluyó un impuesto a las obras sociales: “Esto encarecería un 15% las prepagas. Las mejoras en las contrataciones de las prepagas tendrán un impuesto del 15%. Esa plata va a la deuda de las obras sociales de los sindicatos”.