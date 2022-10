La hipótesis de la fiscalía para vincular a Revolución Federal con el intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner

Este jueves la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) llevó adelante 11 allanamientos en el marco de la causa que investiga a Revolución Federal. En ese contexto se detuvo a Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, y por la tarde se entregó en la Justicia Sabrina Basile, todos ellos imputados por la fiscalía y cuyas detenciones e indagatorias fueron ordenadas por el juez Marcelo Martinez De Giorgi, quien este viernes a través de la plataforma zoom les toma declaración.

En el dictamen realizado por Pollicita, al que accedió MDZ, el cuadro probatorio alcanzado resulta suficiente como para “tener por corroborada la actividad desplegada, al menos desde el mes de mayo del corriente año 2022 hasta la actualidad, por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile —entre otras personas aún no identificadas—, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”, se detalla.

En ese contexto explica el fiscal, desde la agrupación conformada utilizaron las redes sociales como herramienta de difusión —donde su mensaje alcanzaba a gran cantidad de personas y en definitiva a la generalidad de la población—, siendo que por aquella vía y en las calles “alentaron e incitaron a la persecución, a la violencia y al odio, teniendo por principales, aunque no únicos destinatarios de aquellas acciones a funcionarios públicos de la actual gestión, constituyéndose así en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidente de la Nación, el pasado 1 de septiembre”.

Al referirse a la tarea de Revolución Federal, se determinó que utiliza las redes sociales como herramienta para difundir sus mensajes y convocatorias, que realizaba reuniones vía Twitter Spaces —funcionalidad utilizada para transmitir conversaciones en vivo y captar nuevos miembros—, y que posee un símbolo distintivo para su identificación consistente en un brazo que sostiene una antorcha encendida y se encuentra representado en múltiples fotografías publicadas y preservadas, “las que dan cuenta del tenor de la actividad de la agrupación, superadora del ejercicio constitucional de la libre expresión”.

Esta mañana Matías Cúneo Libarona se presentó en los tribunales federales en representación de la empresa Caputo y dijo que los pagos que aparecen en la causa al detenido Morel y allegados fueron por trabajos de carpintería en emprendimientos cuya documentación entregó a la Justicia.

"La empresa Caputo hermanos no tienen ninguna relación con lo que se investiga", agregó el abogado en declaraciones a la prensa al retirarse de Comodoro Py 2002.

Por su parte, en su dictamen el fiscal Pollicita hizo alusión a que la UIF (Unidad de información financiera) señaló la existencia de transferencias realizadas por los fideicomisos “ESPACIO AÑELO” y “SANTA CLARA DEL SUR” -ambos administrados en calidad de fiduciario por “CAPUTO HERMANOS”- principalmente entre enero y agosto del corriente año 2022, por montos de dinero elevados —en total aproximadamente más de 6.5 millones de pesos—, que tuvieron por destino cuentas de titularidad de Jonathan MOREL, de Ailen Cintia VALLERO, quien sería empleada de la carpintería de aquel, y de Evelyn Nataly BALBOA, quien sería ex pareja de MOREL.

En ese sentido, el abogado sostuvo que "malintencionadamente se menciona en los medios como que tuvieron algún interés" en financiar la agrupación.

Acusaciones

Los delitos imputados a los detenidos quedaron encuadrados en incitación a la violencia colectiva, como así también incitación a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Así entonces, refiere la resolución que “incitaron a la violencia colectiva, alentando a la persecución y al odio, principalmente, aunque no únicamente, contra los más altos funcionarios públicos a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y otras personas”, todo lo cual fue, en sus términos, llevado a las calles mediante actos materiales concretos: manifestaciones, publicaciones en redes sociales, reuniones en distintos portales como Twitter o WhatsApp, y a través de conductas como los así llamados “polentazos”, “escraches”, ruidos o revientes.

Por otra parte, agregó Pollicita el espíritu de grupo, más allá de la cantidad de integrantes —habiéndose identificado actualmente cuatro personas— se observa por el aglutinamiento alcanzado por sus afinidades o intereses comunes, los que pueden observarse a partir del tipo de actos a los que convocaban, el tenor de los debates de los que participaban y la cartelería y publicaciones existentes en las redes sociales propias de la agrupación, a lo que se suma la existencia de una denominación bajo la cual se identificaban: "Revolución Federal”, a la adopción de lemas como los citados precedentemente y de una insignia que los representaba.

Asimismo, el fiscal agrega que entre los mensajes intimidatorios difundidos por redes se encontraron algunos que alentaron a la persecución, al odio y a la violencia e infundieron temor, como por ejemplo, “los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas (...) TOD?S van a sufrir las consecuencias de sus actos.”

Y otros dirigidos expresamente contra los más altos funcionarios de nuestro Poder Ejecutivo Nacional, atentando así también contra la propia seguridad, libertad e integridad de las autoridades y de otras personas, siendo un claro ejemplo de ello el proferido siete días antes de la tentativa de homicidio sufrida por la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a saber: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia. Lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje... Yo te juro... Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy y te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia, después me linchan, pero paso a la historia”.

Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal manifestó que debe tenerse en consideración, el hecho de que la actividad ilícita desplegada por la agrupación se encuentra contextualizada en un clima de violencia social que en la cronología de los eventos de público conocimiento fue escalando hasta su máxima expresión el pasado 1 de septiembre, ocasión en que tuvo lugar el intento de homicidio a Cristina y que se encuentra siendo investigado por el Juzgado Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, en el marco de la causa “Sabag Montiel, Fernando y otros s/homicidio simple”.

Por tales motivos, Pollicita consideró que en ese contexto deben analizarse las conductas desplegadas por los imputados en autos, en tanto para poder comprender la gravedad de la actividad desplegada por la agrupación estudiada, “Resulta inevitable mencionar la actual crisis económica, financiera y social que nuestro país se encuentra atravesando, y el estado de alarma social que hoy en día reina en razón del atentado contra Cristina Fernández".

A esta hora de la tarde del viernes ya declaró Sabrina Basile, la hija del exentrenador de la Selección, que pidió su excarcelación y manifestó que solo participaba de la agrupación "para protestar". En segundo turno se espera por la indagatoria de Jonathan Morel.