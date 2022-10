El tirón de orejas de Alfonso Prat Gay a los candidatos de Juntos por el Cambio

El exministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Prat-Gay estuvo en Mendoza este jueves y se refirió a la interna de Juntos por el Cambio de cara al 2023. El economista le dio un tirón de orejas a los dirigentes opositores y criticó que se le esté dedicando más tiempo a las candidaturas que a la elaboración de un programa económico común.

“Creo que hoy Juntos por el Cambio le está dedicando más tiempo a las candidaturas que a un programa común que creo que es imperioso”, expresó el extitular del Banco Central durante una conferencia de prensa en la Legislatura, donde estuvo participando de una jornada de profesionales de Ciencias Económicas.

Afirmó que durante sus recorridas por el país los ciudadanos le dicen “manténganse unidos y por favor muéstrennos cuál es el camino, no nos dicen muéstrennos cuál es el candidato”. “Así que en eso estamos a tiempo, pero creo que tenemos que invertir la carga de la energía que está puesta en esto”, remarcó.

En el último tiempo, múltiples dirigentes de Juntos por el Cambio se han lanzado de lleno a posicionarse como eventuales precandidatos a la Presidencia en 2023. Por el lado del PRO están anotados el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras que Mauricio Macri no le ha cerrado la puerta a ir por un segundo mandato.

Por otra parte, desde la UCR se vienen posicionado el diputado nacional Facundo Manes, el gobernador jujeño Gerardo Morales y el senador nacional Alfredo Cornejo, con diferentes estrategias para intentar dar pelea en las elecciones del año que viene.

Prat-Gay sostuvo que "así como la PASO nos da muchos beneficios, también tiene algunas consecuencias”. “Cada candidato que tenga aspiraciones a ser el que lidere el espacio está en su derecho de encontrar la manera de diferenciarse del otro. Creo que en esta etapa eso choca con la búsqueda de un programa común y de la imagen de unidad hacia afuera que nos pide más del 40% de la ciudadanía”, expresó el economista radical.

El economista evitó respaldar a uno de los dirigentes opositores que aparecen como posibles postulantes presidenciales en 2023. “Personalmente tengo muy buena relación con todos los que hasta ahora han manifestado intención de ser candidatos. Estoy cerca de todos pero no estoy pegado a ninguno, porque predico con el ejemplo. Me parece que en estos momentos lo que uno puede aportar no es estar en el equipo de un candidato sino estar en el ensamblado de la visión estratégica que va a sacar a Argentina del agujero en el que se encuentra. La apuesta es más por Argentina que por un candidato”, expresó.