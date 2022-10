El tajante análisis de José Luis Espert sobre Sergio Massa y el kirchnerismo

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, analizó el panorama económico actual en diálogo con MDZ. El legislador porteño destacó que el ministro de Economía, Sergio Massa, está para "alargar la mecha de la bomba del endeudamiento público, del endeudamiento del Banco Central, del atraso cambiario, del cepo y del atraso de tarifa".

-Siempre que asume un nuevo ministro de Economía te tomas el tiempo de imprimir su discurso y analizarlo. ¿Crees que el ministro de Economía, Sergio Massa, nos puede llevar a un buen destino de cara a 2023?

-No, no. Lo de Massa está para alargar la mecha de la bomba de endeudamiento público, del endeudamiento del Banco Central, del atraso cambiario, del cepo y del atraso de tarifa. Esa bomba a alguien la va a tener que desactivar o si no le va a explotar. Massa está para estirar la mecha de esa bomba. No creo que lo logre estirar hasta diciembre del año que viene cuando haya eventualmente un nuevo gobierno. Me parece que algo de la bomba le va a explotar a él.



-¿Cuánta inflación crees que va a haber de acá a fin de año?

-Yo creo que este año termina en cien por ciento y el año que viene va a estar arriba del 100% claramente.



-Hace un tiempo dijiste que “para bajar los impuestos hay que bajar el gasto público y echar ñoquis”. En simples palabras para la audiencia, ¿Qué tres medidas tomarías para estabilizar la economía y hacerla crecer?

-A los ñoquis hay que echarlos siempre, ratifico lo que dije. Es un millón aproximadamente el número. Argentina desde el año 60 hasta ahora tuvo un gasto público de aproximadamente 24/25 puntos el producto y durante esos 40 años pasó por crisis tremendas. Pasó por la crisis que tuvo el programa de Arturo Frondizi, la crisis del 'rodrigazo', la crisis del plan de Martínez De Hoz, la crisis del hiperinflación y la crisis del 2001/2002. Pasó por las peores crisis Argentina en esa época con un gasto público de 25 puntos del producto.

-Luego llega el cristinismo y el gasto público pasa de 25 a 40 punto del producto. Así es que termina en crisis el programa de los Kirchner, así es que termina en crisis el Gobierno de Macri y así que también en crisis el de Alberto. Si Argentina tuvo cinco tremendas crisis con un gasto público 25 punto del producto, imagínate lo que puede hacer Argentina con un gasto público de 40 punto el producto.



-Y ahora que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le exige a Massa que sea más grande el gasto público, ¿qué podría pasar?

-Con 25 punto del producto del gasto público, Argentina tuvo cinco crisis. Argentina hace 10 años que está con un gasto público ya de 40 puntos del producto y en 10 años ya tuvo la crisis de Cristina, la de Macri y la de Alberto. El gasto público este es impagable, o sea es un es una especie de pared de granito que impide cualquier proyecto que pretenda cambiar para bien en la Argentina.



-¿Cómo crees que se puede revertir eso?

-Es una pared que tenés que derribar directamente. Lo que hay que hacer es no discutir si hay que derribarla o no. Hay que derribarla. No hay manera de que esa pared se mantenga y la Argentina crezca. Una parte a voltear es aproximadamente 5 puntos el producto de 40 que son los ñoquis que representan hoy los que están entre provincias y municipios particulares. El segundo punto ahí son los planes sociales. Hay que tener pensado un programa para que los planes sociales se vayan transformando en empleo genuino para que se pueda bajar el gasto en éstos que hoy está alrededor de 3 puntos y medio del producto.