El armado bonaerense de Javier Milei se va quedando con la dirigencia de José Luis Espert

“Javier se va quedando con la estructura que acompañó a Espert el año pasado en la provincia de Buenos Aires. ¿El motivo? El acercamiento silencioso de José Luis a Horacio Rodriguez Larreta y a Diego Santilli, y la atracción por el liderazgo nacional de Javier por afuera de Juntos por el Cambio”, comenta a MDZ uno de los armadores del diputado de la Libertad Avanza

La mayoría de los dirigentes, militantes y la base electoral libertaria soñaban con una boleta de Milei presidente y Espert gobernador, una boleta que sería realmente competitiva y todo un desafío para JxC. Pero los egos y diferencias estratégicas entre ambos economistas los ha llevado por caminos diferentes. Hasta ahora el ganador de esta interna silenciosa que se juega diariamente en territorio bonaerense la va ganando el diputado por CABA.

Milei logró en poco tiempo quedarse con parte de la estructura que armó Espert para ser candidato a diputado nacional. Uno de los datos más elocuentes tiene que ver con los movimientos que viene realizando quien fuera su compañera de boleta y actual diputada, Carolina Píparo. Cada vez se muestra más cerca de La Libertad Avanza aunque no ha blanqueado su incorporación a ese espacio. Se puede decir que aún sigue en el bloque Avanza Libertad.

José Luis Espert pierde soldados.

Piparo juega al misterio pero da algunas pautas. Comenta que le gustaría ser candidata a intendente de La Plata. “Por ahora, se que si me presento en mi ciudad sería como tercera opción”, una forma elegante de decir que no va a acompañar a Espert en su intención de competir en las PASO de JxC. También podría ser la postulante a gobernadora. Hasta el momento se especula con Victoria Villarroel o ella. Pero no hay nada definido porque buscan algún tapado que logre mover el amperímetro.

De los tres diputados provinciales que ingresaron de la mano de Espert, dos ya están con Milei. Nahuel Sotelo incluso abrió un local en apoyo de su proyecto presidencial y Constanza Moragues ya formó su monobloque La Libertad Avanza. Queda casi adoptando una postura neutral el marplatense Guillermo Castello, aunque él tampoco está dispuesto a competir dentro de Juntos, como prefiere el economista de Pergamino.

Las fugas de un espacio al otro también se registran entre los concejales que ingresaron por Avanza Libertad y se pasan a La Libertad Avanza. La primera que pegó el portazo fue Solana Marchesan de Pilar. Luego se sumó Graciela Aristi de Escobar y militante de la Ucede. También se agregó a la ola Celeste Arouxet de Olavarría. Esta edil pasó antes por Juntos y ya comienza a perfilarse como eventual candidata a intendente de esa ciudad.

Otros candidatos que se quedaron en el camino también cambiaron de escudería. Federico Feminela de Chivilcoy. Fue candidato a senador provincial. Paula Plaza de Junín y Pamela Avila de San Fernando que fue como postulante a concejal en segundo lugar. Se especula con un centenar de dirigentes de segunda línea y militantes que ya pegaron el salto.