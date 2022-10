Alfredo Cornejo se reunió en España con el exjuez que metió preso a Lula da Silva

El senador nacional mendocino Alfredo Cornejo se encuentra en España participando de un foro organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, que preside Mario Vargas Llosa. Durante este encuentro el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado mantuvo un encuentro con el senador electo de Brasil, Sergio Moro, quien en su etapa de juez encabezó una investigación judicial contra el expresidente Lula da Silva y lo condenó a prisión. Esta reunión se da en la previa al ballotage electoral en el vecino país que enfrenta a Lula contra el actual mandatario brasileño Jair Bolsonaro.

“Tuve el honor de disertar en el Foro Internacional: “20 años de la Fundación Internacional para la Libertad: Democracia y Libertad”, que se desarrolla en Madrid, España, junto al exjuez, exministro de Justicia y actual senador electo de Brasil, Sergio Moro, quien encabezó la operación Lava Jato”, compartió el exgobernador mendocino quien viajó esta semana a España.

Indicó que mantuvo un diálogo con el ex juez y su esposa, Rosangela Moro, diputada nacional por São Paulo, y resaltó que “pudimos conversar sobre la elección pasada y el futuro ballotage entre Lula da Silva y Bolsonaro”.

Con el electo senador nacional por el estado de Paraná @SF_Moro, y su esposa, @rosangelamorosp, diputada nacional por São Paulo, pudimos conversar sobre la elección pasada y el futuro ballotage entre Lula da Silva y Bolsonaro.

El encuentro entre el senador nacional de la UCR que aspira a competir por la presidencia en 2023 y el dirigente político brasileño se da en la previa de la segunda vuelta electoral en Brasil que enfrentará el domingo 30 de octubre a Lula da Silva y Bolsonaro.

En su etapa como juez, Moro lideró el proceso judicial contra el expresidente Lula da Silva en el marco de la Operación Lava Jato y terminó condenándolo a nueve años y seis meses de prisión. Tiempo después fue designado por Bolsonaro como ministro de Justicia pero finalmente renunció con críticas contra el actual presidente.

A su vez, Cornejo también mantuvo otros encuentros en el evento que tuvo lugar en la Comunidad de Madrid. “Participé de la ponencia del expresidente de Colombia, Duque Márquez, y expuse en el panel “Retos y oportunidades de América Latina”, junto al exsecretario general de Chile, Larroulet; el exdiputado de Perú, Ghersi, y el titular del Business Forum de México, Salinas León”, resaltó el senador.

Intervención en el foro

El ex gobernador de Mendoza integró el panel “Retos y oportunidades de América Latina”, donde compartió visiones con el ex secretario general de Sebastián Piñera, Cristian Larroulet; el ex diputado peruano, Enrique Ghersi; el presidente del Business Forum de México, Roberto Salinas León.

También compartió el encuentro con Moro; el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el titular de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, entre otros.

“Si uno observa los últimos procesos electorales y repasa quien gobierna cada uno de los países de América Latina, daría la sensación de que hay una nueva ola de gobiernos populistas”, comentó Cornejo y aclaró que, sin embargo, esta “nueva ola” no es tan fuerte como la anterior de Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales y Lula, entre otros.

Además, remarcó que quienes se consideran “herederos de esa tradición no lo son tanto desde la práctica y en muchos casos han tenido que reordenar sus agendas de gobierno”. Explicó que este fenómeno político no se dio en apoyo a sus propuestas sino que han sido resultado de las dificultades de quienes los precedieron en sus cargos en cuanto a la falta de resolución de problemas económicos y sociales.

Como consecuencia, el senador remarcó que los “estados populistas contaron con una gran billetera para ampliar el gasto público”. Incluso, dijo que la situación actual es distinta y puso como elementos detonantes también a la post pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, “las cuales generaron serias dificultades en el intercambio internacional, lo que dificulta a los países a aprovechar una época de suba de precios de materias primas”.

Además, puso el acento en que la inflación en alza en el mundo en general y en algunos países en particular, “implica también un gran problema a la hora de engordar el gasto público sin hacer explotar definitivamente la macroeconomía, pese a que algunos países –como la Argentina- parecieran ir en esa dirección”.

El senador remarcó que estos datos le hacen pensar que esta nueva ola de populismos no será sostenida en el tiempo. “Veo un escenario de cambios más que de estabilidad de los populismos”, aseguró.

Cornejo afirmó que “quienes creemos en el sistema republicano y en la democracia liberal, no podemos solamente ver con esperanza la posibilidad de que los gobiernos populistas sean derrotados electoralmente, ni tampoco solo podemos conformarnos con eso”. Y dijo que es necesario que se pase de una reacción a la acción que “podamos ofrecer no solo alternativas electorales sino también un plan de gobierno sólido y una gestión eficaz”.

Así como lo ha mencionado en numerosas sesiones del Senado de la Nación, el senador remarcó que algunos países como la Argentina necesitan “con urgencia” reformas en lo laboral, previsional e impositivo y dijo que esto sólo se puede concretar con poder político y la consolidación de un Estado fuerte que lidere los cambios: “Los vientos de cambio van a ayudar a que podamos hacerlo, pero debemos hacerlo con decisión, convicción y honestidad”.

Cornejo también puso el acento en que “los populismos son claramente imprecisos en su filosofía y en sus conceptos. Nosotros debemos ser muy directos y por cada concepto también proponer una solución”. Y citó a Mario Vargas Llosa en el prólogo de “La llamada de la tribu” que “Los liberales queremos un Estado firme y eficaz, lo que no significa un Estado grande, empeñado en hacer cosas que la sociedad civil puede hacer mejor que él en un régimen de libre competencia. El Estado debe asegurar la libertad, el orden público, el respeto de la ley, la igualdad de oportunidades”.

Asimismo, afirmó que es necesario conducir estos estados con competencia y eficacia para dar satisfacción a las necesidades de los ciudadanos: “Una economía sana y pujante para que los ciudadanos se desarrollen en libertad, aprendiendo en las escuelas, transitando seguros las calles y abandonando de una vez el elogio absurdo del pobrismo y la demonización de la riqueza”.