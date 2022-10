Las razones por las que el kirchnerismo milita una caída del acuerdo con el FMI

Se difundió que el secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, estuvo en Casa de Gobierno para reunirse con Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández para decirle que según la visión del kirchnerismo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está caído, y esto debía ser garantizado en el Presupuesto 2023 para que el partido lo apruebe.

El secretario general de La Cámpora se habría reunido con el Gobierno.

Tras los dichos, cuando finalizó la reunión de Gabinete, el jefe de los ministros Juan Manzur dio una conferencia de prensa en la cual le consultaron, pero contestó que no está caído el acuerdo. MDZ Radio conversó con el especialista económico sobre las razones por las que el kirchnerismo quiere que el acuerdo con el FMI “se caiga” y cómo esto repercute en el Presupuesto 2023.

“El Gobierno no quería decir nada de esto. Es obvio que el acuerdo no está caído. Hace unas semanas el directorio del Fondo lo aprobó. El tema es que no hay ninguna posibilidad que el Poder Ejecutivo, incluyendo el massismo, cambien ni una sola coma del Presupuesto por lo menos en lo que tiene que ver con las metas con el acuerdo con el FMI. Fundamentalmente el déficit de 1.9%, para el año que viene, es precisamente lo que el kirchnerismo quiere levantar para aumentar el gasto público”.

Por lo tanto, según el especialista, el kirchnerismo busca renunciar al acuerdo “y que explote por los aires, dejar de cumplirlo y caer en default con el FMI y que se arregle el Gobierno que viene, mientras tanto, salir del corset para gastar más”.

El argumento para dicho accionar, contó Burgueño, es que el acuerdo no ayudó en nada: “Argentina no está creciendo más y no vienen inversiones, no bajo el riesgo país y no ha bajado la inflación. Hay que tener en cuenta, lo qué hubiera pasado si no hubiera acuerdo con el Fondo. Lo que iba a pasar es que esto se volara por el aire, que ya está pasando realmente, podría haber sido peor. Estamos perdiendo la clase media, y esta situación no está mejorando”.

Finalmente el especialista económico de MDZ Radio advirtió: "Se puede lograr una estabilización pero esto no te saca del problema. No veo que estemos yendo a una solución estructural del problema inflacionario de Argentina. Estas peleas que se visibilizan dentro del Gobierno agravan el escenario. Yo creo que van a sostener el acuerdo con el FMI, pero habrá un combate feroz por el armado de las listas para el año que viene”.