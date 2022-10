Con la "misión" de evitar conflictos, se retoman las paritarias

El Gobierno y los gremios comienzan hoy un nuevo ciclo de paritarias, un proceso que, por la inflación, se tornó rutinario. Sin embargo, más allá de lo habitualidad, en el Ejecutivo siguen con atención y tienen la misión de apaciguar cualquier conflicto que pueda surgir. Rodolfo Suarez busca preparar un fin de año en paz y trata de evitar situaciones de conflicto.

Las negociaciones arrancan con el sector más complejo: la educación. Justamente se trata del área que más cantidad de estatales tiene y también el que demostró mayor poder de movilización este año con las marchas y los paros que se ejecutaron. La última instancia fue positiva, pues el SUTE y el Gobierno lograron un acuerdo que había sido esquivo a mitad de año, cuando se disparó la inflación.

No se ha hablado de cifras, pero el Ejecutivo aseguró que buscarán que los aumentos acompañen las constantes subas de precios. No hay cláusula gatillo, pero sí negociación permanente. "Se harán todos los esfuerzos posibles para alcanzar a la inflación, de manera tal que el salario del empleado público no se devalúe. El último índice ha sido alto, es por esto que vamos a tratar lo más que se pueda llegar a estos niveles”, había dicho Suarez.

El SUTE será el primero en recibir la propuesta.

¿Porcentaje o monto fijo?

El acuerdo alcanzado incluía un aumento del 7% en septiembre, el 8% en octubre y el 7% en noviembre, con subas sobre el estado docente (35% en agosto, 9,5% en septiembre, 7% en octubre y 7% en noviembre). Antes se había subido un 12% en agosto. Para el Gobierno el aumento acordado era del 72% en el año. Ahora la duda es si subirán algunos puntos a los incrementos ya acordados, si habrá nuevas subas o montos fijos. Para las finanzas lo más cómodo son justamente los montos extraordinarios, que no impactan en los otros ítems. Pero los gremios esquivan ese tipo de aumentos porque "planchan" la escala. Otros organismos, como Osep, también. La inflación del mes pasado fue del 6,5% y así se superó el piso previsto.

Las paritarias se abren hoy y siguen el con los gremios que representan a los trabajadores de Fiscalía de Estado, Contaduría, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Subsecretaría de Trabajo, Fondo para la Transformación y el Crecimiento. El martes 25 será el turno de los funcionarios Judiciales, Empleados Judiciales, DPV, Instituto de Juegos y Casinos y EPAS.

La otra duda es si será el último encuentro o si aún quedará abierta la posibilidad de que se rediscuta antes de fin de año, algo que no sería positivo para el gobierno para evitar, como se dijo, agitar la calle. La negociación se junta con el debate del Presupuesto 2023, pauta sobre la que la oposición asegura que hay una subestimación de los ingresos.