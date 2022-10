Walter Bento admitió que sacó un préstamo de vivienda única y otro del Procrear

El juez federal Walter Bento se presentó por segunda vez ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura para defenderse de las acusaciones en su contra. El magistrado intentó explicar todos los casos en los que lo acusan de recibir coimas para favorecer a imputados y además negó haber mentido para acceder a un crédito de vivienda única. En ese sentido, también se defendió de las acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Bento está procesado por cohecho, asociación ilícita, prevaricato, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica. Este último cargo tiene que ver con el acceso a un préstamo del Banco Nación que está destinado a familias que tienen que construir su primera vivienda.

El juez Walter Bento confirmó que accedió a ese crédito pero aseguró que nunca mintió al respecto. "Pedí un préstamo al Banco Nación que es donde cobro mi sueldo. Me presenté como cliente del banco y averigüe si había líneas de préstamos. Me dijeron que había solamente para vivienda única. Yo dije que tengo vivienda y pregunté si podía intentar igual el préstamo. Me dijeron 'intenteló' y así lo hice", sostuvo. No solo lo hizo sino que consiguió que le otorgaran ese dinero.

"En el formulario en el destino del préstamo y marqué adquisición. No marqué vivienda única. No es verdad que intenté engañar al banco si yo nunca puse que era vivienda única", esgrimió y luego dio más detalles.

"El gerente zonal del Banco Nación eleva a Buenos Aires el pedido y allí hicieron lugar a la excepción. La excepción dice que aunque tengo bienes hacen lugar al otorgamiento del préstamo que tiene denominación para vivienda única. ¿Cuando engañe? ¿Cuándo pretendí engañar?", aseveró el magistrado y luego adhirió que para terminar esa casa en 2017 pidió otro crédito del Procrear

"En el 2017 cuando terminaba la casa y necesitaba dinero volví al Banco Nación y me dijeron que solo tenían prestamos. Sólo estaba el Procrear. 'Pero este es mi banco ¿Adónde voy?' pregunté y me dijeron que no había más créditos que ese. Por eso me fui al Banco Credicoop y me hicieron lo mismo que en el Banco Nación. Me dieron un préstamo hipotecando la casa. Crédito que estoy pagando", se defendió.

Algo similar ocurre con sus vehículos y de su familia. Para justificar el precio por el cual los declara explicó que son autos que las concesionarias utilizan previamente como "test drive".

"Yo no compro vehículos en la calle, los compró en concesionarias. Cuatro o cinco de los vehículos son test drive. Es decir son vehículos usados. Vehículos que usan las agencias para que los interesados puedan utilizarlos antes de adquirir ese modelo. El titular de la concesionaria lo reconoce así. Dijo que nunca perdió en una operación que hizo conmigo. Ninguno de los que intervinieron en operaciones emitieron alerta de operación sospechosa", aseveró.

En todo momento, Bento defendió su inocencia y subrayó que ningún peritaje confirma que no pueda justificar los bienes que tiene. "Me imputaron por enriquecimiento. Me procesaron. Y recién ahí pidieron la pericia. Me procesaron sin darme la posibilidad de justificar mis bienes", cuestionó. "El peritaje muestra que no hubo enriquecimiento patrimonial ilícito. Jamás nadie me emplazó para justificar los bienes. No me intimaron", se quejó.

Los viajes al exterior

Otro punto que intentó aclarar el magistrado fue el de los viajes al exterior. En primer lugar negó tener tarjetas de crédito en el exterior y dijo que solo tiene las del banco con el que operó toda la vida: el Banco Santander. En este sentido dijo que siempre acostumbró usar efectivo por más que parezca incómodo y que lo único que paga con tarjeta son los débitos de servicios como Netflix.

En referencia a los viajes, dijo que no hay nada ilegal y que todos los pagó en efectivo en agencias de Mendoza en un primer momento y luego en Estados Unidos.

"Las tarjetas que me atribuyen deben ser de agencias de viajes en las que yo pagaba en efectivo. No tengo tarjetas en el exterior. Deben ser tarjetas de las agencias de turismo en las que pagaba en efectivo. Pagaba en efectivo cuando viajaba", sostuvo.

Cuando le preguntaron si pagaba al llegar a Estados Unidos y las empresas les emitían los pasajes antes de que los pagara explicó: "El primer vuelo fue en millas y dejé dinero en forma de anticipo en las agencias para aprovechar ofertas posteriores. Así lo tengo declarado en 2018", remarcó.

"Soy inocente. No necesito ocultar nada. Soy inocente por eso estoy acá. Con mucha indignación pero presente", finalizó Bento y acusó al fiscal Dante Vega de no haber contemplado sus ingresos ni los de su familia a la hora de imputarlo por enriquecimiento. "No tomó en consideración subrogancias que hice durante 7 años, viáticos, préstamos personales, hipotecarios, o ingresos por alquileres. Así y todo me dan los números", ratificó.