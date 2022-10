José Luis Espert: "Cristina Fernández de Kirchner es lo peor que le pasó a la democracia"

El diputado de Avanza Libertad y candidato presidencial, José Luis Espert, reveló en diálogo con MDZ qué le diría a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Le diría que para mí es lo peor que le pasó a la democracia en la Argentina", disparó el economista liberal.

-En abril de este año dijiste: “Amaría debatir con este ser maligno, despreciable y lleno de odio que es Cristina Fernández de Kirchner”. ¿Qué le dirías si la tuvieras en frente?

-Le diría que para mí es lo peor que le pasó a la democracia en la Argentina. La cosa terrible es que probablemente ha terminado de pudrir definitivamente la cabeza de la gente. Creo que estamos ahí en el borde de no tener retorno. Hace medio siglo, la expectativa de nuestros padres era "mi hijo el doctor", después pasó a ser "mi hijo el empleado público" y con el kirchnerismo es "mi hijo el beneficiario de algún plan" y que rompa las leyes. Esa es otra cosa que no perdono. La segunda cosa sería esa. Le pudrió la cabeza a la gente y además da la sensación de que acá la ley no importa. El kirchnerismo ha destruido la noción de la independencia de poderes de la República y ha generado este clima de tensión que hay en la sociedad.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

-Usas mucho la expresión ‘cárcel o bala’, ¿creés que puede ser aprovechada por el oficialismo para sacar proyectos de ley contra los discursos de odio y el avance de la censura?

-Si uno se atiende lo que dice la Convención de los Derechos Humanos en su artículo 13 no estamos en Argentina frente a discursos de odio. Esos discursos son del nazismo, donde hay una cosa muy orquestada de todos los órganos del poder, del Estado, de la prensa incluso a favor de estas dos cosas horribles. Yo creo que sí estamos frente a expresiones exaltadas, un relato psicótico pero no creo que estemos frente a discursos de odio.

-¿Cómo interpretarías tu expresión en este contexto?

-Mi 'cárcel o bala' es simplemente que se cumpla con la ley. Ésta dice que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado que debería cumplir con la ley. Cuando se violenta la Constitución y se viola el Código Penal tiene que aparecer el Estado usando su fuerza que es cárcel al que delinque y si éste se resiste es bala. Bala de goma, simplemente la aplicación de la ley. Es lo único que quiero, yo nunca estuve a favor de la libre portación de armas salvo para los legítimos usuarios. Lo que pido es que el Estado se haga cargo del poder de policía que le otorgan las leyes argentinas, nada más.