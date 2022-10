Lapidaria crítica de Facundo Moyano a La Cámpora

El exdiputado nacional Facundo Moyano cuestionó las críticas que recibe la gestión de Alberto Fernández por parte de La Cámpora y sostuvo que la agrupación liderada por Máximo Kirchner "es parte de este fracaso" al ser "el gobierno y el poder".

"Renuncié a la banca de diputado porque no quería tener lineamientos de La Cámpora, que no tiene una idea de discusión de proyecto de país sino de proyecto de poder. Eso se ve a la clara. Son el gobierno y son el poder. Yo comparto muchas de las críticas que le hacen al gobierno, una de ellas es el manejo de la ANSES, que no está dirigida por los formadores de precios y los jubilados tienen ingresos por debajo de línea de indigencia", señaló Facundo Moyano en declaraciones radiales citadas por Infobae.

“Paola Rocca no dirige la ANSES. No es una chicana, es una descripción de lo que está pasando. Hay una contradicción y hay que hacerse cargo", insistió.

Más allá de que participó del acto por el Día de la Lealtad peronista en Plaza de Mayo, que estuvo organizado por el sindicato de Camioneros y en el que La Cámpora ocupó un espacio protagónico, Moyano remarcó que no está de acuerdo con que "el sistema político se haga cargo de una fecha histórica que es de los trabajadores", y añadió en alusión al camporismo: "El discurso de algunos dirigentes que se llaman peronista no me representa, solo compartimos la denominación de ser peronistas".

Siempre del lado de los trabajadores pic.twitter.com/GlHVCtC9JE — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) October 17, 2022

"La provincia (de Buenos Aires) tiene un 41% de pobres y un 11% de indigentes siendo la provincia con mayor PBI del país. Que se hagan cargo que son parte del gobierno. La Cámpora es parte de este fracaso. Los trabajadores vienen perdiendo poder adquisitivo desde hace 5 años", argumentó respecto a los motivos que lo alejaron del oficialismo.

Para Moyano "este gobierno no es el peronismo" y enfatizó que el problema se produce "cuando la izquierda nivela para abajo" ya que "el peronismo es movilidad social ascendente y ahí hay una contracción importante".

"El peronismo es con los empresarios, con el sistema productivo; no es contra. Todas las batallas que dio la izquierda contra ese poder abstracto que es la derecha, como el Campo, las perdió. Hoy tenemos ajuste y represión, y no está gobernando la derecha", enfatizó al referirse a una inflación que va a cerrar el año en el 100% y a lo sucedido con los mapuches en el sur que terminó con la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta al Ministerio de la Mujer.