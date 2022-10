Javier Milei promete sorprender con armadores y candidatos competitivos

“La crisis del acto de Gerli al final nos vino bien para salir del radar y empezar a armar en la mayoría de las provincias, muchos se van a sorprender en las próximas semanas”, dice a MDZ un allegado al entorno de Javier Milei. Consideran que en los últimos meses estuvieron activos en seducir armadores y eventuales candidatos que van a dar que hablar. Aseguran que también empiezan a aparecer referentes del PRO incómodos con la interna de Juntos por el Cambio.

Se sabe que la mesa chica del diputado la componen su hermana Karina, Carlos Kikuchi, Lule Menem y el dirigente origen peronista, Sebastián Pareja, quien está a cargo del armado en la provincia de Buenos Aires. Es ahí donde se corta el bacalao. “El objetivo es fortalecer a Javier con armado y buenos candidatos en todos lados”, agregan. La línea es no a la unidad con Juntos por el Cambio y relativizar la posibilidad de presentar candidatos en las provincias, si no alcanza al menos un 10% de los votos. No quieren gastar recursos y exponerse a performances menores a las del economista candidato a presidente.

Después del multitudinario acto en San Miguel de Tucumán que dejó preocupados al gobernador peronista Osvaldo Jaldo y sobre todo al intendente de Juntos por el Cambio, Germán Alfaro. “La gente viene sola”, fue el alerta que recibió el jefe comunal, algo inusual y por eso mandó a sacar las vallas de contención. Pero la movida libertaria fue tan fuerte que en la siguiente sesión legislativa provincial el diputado local Ricardo Bussi dejó de ser esquivado por sus colegas peronistas y muchos comenzaron a acercársele. Oportunismos de la política.

Javier Milei sigue ampliando su núcleo.

“Luego de Tucumán explotó el norte, se acerca mucha gente y estamos preparando para anunciar un armado en Salta pero primero queríamos mostrar volumen en la Patagonia y por eso anunciamos la alianza con el partido local de César Treffinger en Chubut”, agregan sus operadores.

El caso Treffinger es un modelo que se buscará implementar en todos los distritos. Cerraron con un empresario outsider que ya compitió electoralmente y tiene forma de fiscalizar la provincia como primer candidato a diputado nacional con su partido Ciudadanos por Chubut. Si le da el cuero podrá jugar en las de gobernador que van desdobladas. “Pero la prioridad es que la figura local acompañe a Javier en la lista a diputado”, dicen una fuente libertaria.

Carolina Píparo estuvo acompañando a José Luis Espert en las últimas elecciones.??

Esa es la idea para cerrar con Amalia Granata en Santa Fe. Con su popularidad y la defensa del pañuelo amarillo, la modelo puede ser un candidata a diputada nacional que se potencie con Milei. Por ahora no cerraron porque Granata quiere repetir como legisladora provincial con boleta única que es más fácil y los libertarios la quieren en la lista con su jefe. “Si van juntos a la nacional pueden cambiar la ecuación actual de la provincia”, se arriesga uno de los armadores.

En Entre Ríos comienza a avanzar un cierre con Sebastián Etchevehere, hermano del exfuncionario de Cambiemos. Van con el sello del Partido Conservador Popular en la provincia. Si bien el empresario agropecuario quiere ser gobernador o intendente en una elección que va desdoblada y marcada por la grieta, desde CABA le piden lo mismo. Que en la lista legislativa nacional con el economista libertario, aprovechan la violación a la propiedad que sufriera el campo de la familia a manos de Juan Grabois y con la mitad distraída del Gobierno de Alberto Fernández.

Van surgiendo más referentes. El primero fue en el corazón de la Tercera Sección Electoral, el presidente del comité de distrito de Esteban Echeverría de la Unión Cívica Radical, Carlos Giuliani; Ezequiel “Teke” Romero en Corrientes; el periodista deportivo Daniel Mollo en San Martín; Martín Menem en La Rioja; Solana Marchesan en Pilar.

También circulan otra especulación en La Plata. Algunos impulsan a la diputada Carolina Píparo como candidata a intendente. Todo va a depender de a quien postulen para la Gobernación. Puede ser Victoria Villarroel. Aunque también algunos especulan con impulsarla al Senado y que compita con Cristina Fernández de Kirchner. El otro dato relevante que manejan los libertarios es que creen que el oficialismo no tiene el número para aprobar en Diputados la suspensión de las PASO. Ya trabajan con la hipótesis de la realización de las Primarias.