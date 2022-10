En medio de la crisis, ¿quién tiene mayor intención de voto?

La consultora Tendencias reveló datos de opinión pública respecto a las elecciones de 2023. El expresidente Mauricio Macri encabeza la lista de intención de voto por Juntos por el Cambio. El oficialismo y el liberalismo quedan segundo plano.

Macri alcanzó un 34% de intención de voto. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó en el segundo lugar con un 29% y el diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, en tercer foco con un 19%. El economista liberal es el único personaje que oficialmente anunció su candidatura.

El expresidente anunció que no se ha anotado para ocupar la banca presidencial en 2023 al expresar que "creo que es el momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia". La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por otro lado, pidió que no se hable más del tema y señaló que Macri tomará su decisión en marzo.

Cristina Fernández de Kirchner encabeza la lista de la imagen negativa con un 66% y luego la sigue Mauricio Macri con un 55%. Javier Milei, en tanto, se posiciona con una imagen negativa del tan sólo 44%. Patricia Bullrich tiene un 43% de imagen negativa y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, un 42%.