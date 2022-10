Reapareció Aníbal Ibarra y quiere ser candidato en 2023

Luego de un largo tiempo manteniendo un perfil bajo y alejado de las cámaras, el exjefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra reapareció este sábado y habló sobre una posible candidatura para 2023.

"Nunca me fui de la política, uno a veces tiene perfiles más altos y perfiles más bajos. Pero venimos hablando con varias personas sobre la necesidad de sumar voluntades, esfuerzo y trabajo por una Ciudad distinta”, aseguró Ibarra, quien coquetea con la posibilidad de ser candidato a jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.

"Pusimos en marcha el deseo de vivir en una Ciudad distinta, en donde los docentes y los estudiantes no sean enemigos del Gobierno. Donde el motor del Gobierno no sean los negocios inmobiliarios", agregó Ibarra en diálogo con La 990.

El militante del Frente Grande -espacio presidido por Mario Secco, actual intendente del partido bonaerense de Ensenada- planteó la necesidad de “sumar a aquellos que en otras oportunidades no nos han votado, y a aquellos que en otras oportunidades no han votado”. Ibarra contó que ya visitó distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, recorrió algunas instituciones e incluso se reunió con las Madres contra el Paco.

"De ninguna manera descarto la candidatura. Estamos entusiasmados y con ganas”, aseguró Ibarra, aunque reconoció que “es muy complicado” ganarle a Juntos por el Cambio en un distrito donde supo ser dos veces jefe de Gobierno.

"Yo a esta altura no vengo para falsas peleas ni para mirarme el ombligo. No le tengo miedo a la pluralidad. Prefiero lo plural aunque uno no tenga el dominio de todo. Creo que no es fácil, pero tampoco imposible”, sostuvo Ibarra.

Ibarra también habló sobre el estigma de la tragedia ocurrida bajo su mandato en el boliche República de Cromañón. "La gente siempre ha sido muy respetuosa. Y así como hay muchísimos que pueden cuestionar, muchísima gente me dice ‘usted no tuvo nada que ver’, ‘esto fue para sacarlo del medio’, ‘a partir de acá el macrismo creció’", aseguró.