El denigrante calificativo de Eduardo Bolsonaro al hablar de Alberto Fernández

Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, habló sobre la situación política y económica que atraviesa la Argentina y aseguró que "no es muy buena” por la alta inflación que afecta a nuestro país.

"El dueño de una carnicería me dijo que las cosas suben de un día para otro y que por eso no pueden vender fiado", contó Bolsonaro, quien estuvo recorriendo San Miguel junto a dirigentes de Juntos por el Cambio.

Bolsonaro destacó que Brasil registra tres meses consecutivos de deflación, y explicó que el incremento de precios será menor al informado en Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. A su vez, destacó que “es la primera vez en 42 años” que su país “va a crecer más que China”.

"Me cuesta entender por qué en la Argentina no pasa esto. Somos básicamente iguales. Ambos países producimos commodities y nos dedicamos a la agricultura. Me duele hablar con una persona en la calle y que me diga que la inflación es mala", agregó Bolsonaro.

“Cuando se bajan los impuestos, y lo hicimos en más de 4000 productos, es más plata que tiene el bolsillo del trabajador. La recaudación del gobierno federal ahora es mayor porque hay más empresas y más empleo”, aseguró el hijo del mandatario brasileño.

"En Argentina falta coraje para reducir el tamaño del Estado. Se va a enfrentar muchas protestas de los sindicatos, pero es necesario hacerlo”, agregó Bolsonaro.

Hoy recorrí el conurbano con Eduardo Bolsonaro, me pidió ver en primera persona los desastres que hizo el kirchnerismo.



Mientras tanto, en Brasil hoy la economía crece más que la de China y tiene menos inflación que Alemania. pic.twitter.com/ckSOfOoG96 — Joaquín de la Torre (@delatorrej) October 14, 2022

"La Argentina no tiene plata. Podríamos financiar entonces el gasoducto para llegar al sur del Brasil, consumir el gas de Vaca Muerta, y a cambio explotar por diez o veinte años”, sugirió.

El dirigente sostuvo que se podría avanzar en mayores políticas entre ambas naciones en caso que hubiera un “diálogo mejor”. No obstante, cuestionó que Alberto Fernández solo visite a Lula cuando viaja a Brasil. “Sale y hace oposición de Bolsonaro”, aseguró.

Bolsonaro luego lanzó un denigrante calificativo para referirse al presidente argentino. "Es como un borracho de la calle que empieza a hablar mal de uno. No le damos importancia a eso", sostuvo.

En su visita a la Argentina, Eduardo Bolsonaro se reunió con dirigentes políticos alineados con Patricia Bullrich y Miguel Pichetto, y también de la Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei. Un conjunto de dirigentes que él definió como “la unión de los políticos de Argentina”, a los que observa por sus “valores sociales”.

Sin embargo, el hijo del mandatario brasileño reveló su preferencia electoral en el país. “Me gusta más Milei. Todo lo que habla de economía, que es en lo que más tiene conocimiento, es lo que estamos haciendo en Brasil”, señaló.

Además, aseguró que se encuentra en el país en medio de la campaña hacia la segunda vuelta electoral en Brasil para mostrar las diferencias entre ambos países. “Lo que va a pasar en Brasil, si vuelve Lula, son las malas cosas que pasan en la Argentina”, completó.