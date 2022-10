Denuncian más pactos escandalosos entre los barones del conurbano y los referentes de Juntos por el Cambio

Desde MDZ venimos revelando en los últimos meses con lujo de detalles la multiplicidad de pactos secretos a lo largo y a lo ancho del conurbano entre los barones del Gran Buenos Aires y los referentes o concejales de Juntos por el Cambio. Información escandalosa que siempre moría en los medios locales de cada municipio, vulnerables para subsistir económicamente a la pauta del municipio.

“¿Así que el presidente de tu bloque no la reparte y a vos no te llega casi nada? Nosotros te podemos dar una mano”. Esta frase se escucha muy seguido en despachos municipales del conurbano profundo. Así se intenta seducir a concejales de Juntos, ávidos de contratos o disconformes con el dinero que les llega para combustible de las autoridades de su bancada. Los contratos en la política del Gran Buenos Aires son tan imprescindibles como los planes y es la forma de financiar a los militantes de cada concejal opositor.

Sin redes sociales e informantes anónimos ninguno de estos datos hubieran llegado a los medios nacionales. Los dos casos más emblemáticos los lideran Ariel Sujarchuk desde Escobar y Julio Zamora en Tigre. Pelean por el campeonato de “la vieja política” donde han logrado los “aliados ideales” para gobernar sus territorios sin verdadero control opositor.

Lo de Sujarchuk ha ingresado en el libro Guinness de récords mundiales. El jefe territorial de Escobar no tiene límites a la hora de acumular poder. Logró poner a una persona cercana como Patricia Froy en la lista de concejales de JxC, quien acaba de romper el bloque. Escobar es un distrito muy particular, donde Sujarchuk siempre ha tenido la capacidad de “seducir” a la coalición opositora. Incluso con la gestión de María Eugenia Vidal a través de su vieja amistad con el actual legislador provincial Fabián Peredchonik. “Acá nunca hubo oposición y nadie quiere gobernar el municipio, todos reciben beneficios de Ariel”, comentan a MDZ voceros de la UCR con gran resignación.

“Es increíble, pero logró meter un topo en una de nuestras listas en la PASO del año pasado, nunca visto en el amplio mundo del conurbano”, comenta una fuente del JxC local. La operación fue diseñada por la mano derecha del ambicioso jefe territorial, Javier Rehl, actual subsecretario Parlamentario y Electoral de la administración de Axel Kicillof. Rehl fue durante años secretario de Gobierno municipal y estuvo muy vinculado a la actividad docente. Así logró generar una excelente relación con Patricia Froy, quien se desempeñó durante años como inspectora distrital de Educación, cargo al que llegó durante la administración de Vidal. Se la puede en ver en infinidad de fotos junto a Sujarchuk. Pero al tratarse de una designación política tuvo que dejarlo en diciembre de 2019.

En Escobar se impuso Diego Santilli, que llevaba a Roberto Costa al frente de la lista local. La nómina radical obtuvo la minoría y logró poner a Froy en sexto lugar. En las elecciones generales la coalición opositora obtuvo cinco bancas y ella quedó como primera suplente.

Su ingreso al Concejo Deliberante se dio a partir del pedido de licencia sin goce de dieta y por tiempo indeterminado que Costa presentó en marzo. La especulación inicial fue que se sumaría al espacio del radical Diego Castagnaro, que tiene un monobloque llamado Cambia Escobar, pero finalmente se incorporó a la bancada más cercana al oficialismo, que responde a la conducción política del expresidente del bloque de senadores provinciales de JxC y tiene de presidenta a Yésica Avejera.

Pero el punto de inflexión se dio a principios de agosto cuando el Concejo votó el polémico proyecto de creación del Código Municipal de Protección de los Consumidores y Usuarios que obviamente fue a avalado por la bancada del Frente de Todos. La sorpresa la dio Froy que fue la única integrante del sector de Juntos que votó en forma positiva.

El caso de Tigre también batió todo los récords, un fenómeno atípico para el conurbano, donde el presidente del Concejo Deliberante es el principal candidato a la intendencia desde Juntos por el Cambio. Ese detalle refleja la conducción de Segundo Cernadas en JxC, quien según su rival interno, el concejal Nicolás Massot, el galán de television “ha sido “el mejor aliado” del intendente peronista Julio Zamora.

Tampoco es común que el futuro intendente opositor venga ejerciendo la presidencia del Concejo Deliberante “atajándole todos los penales” al jefe comunal actual. Curiosamente, la bancada que conduce Cernadas avaló en el Concejo la rendición de cuentas de la gestión del jefe comunal prácticamente a libre cerrado.

En Lomas de Zamora al bloque de JxC ya le pusieron el mote de "oficialismo blue". Al PRO ya se le fueron 5 concejales al oficialismo en los últimos 4 años. "El oficialismo no tendría mayoría", explica la fuente consultada. Además hay votos y comportamientos sospechosos. Hace un par de semanas la mayoría de bancada de JxC en Lomas votó con el oficialismo una oscura licitación para el mantenimiento del alumbrado público de la empresa Servilum. Se comenta que es propiedad de alguien muy poderoso de la política en ese distrito. De 7 ediles, solo dos votaron en contra. Al sector Evolución le nombraron a un Secretario en el Tribunal de Faltas cuando se debatió el tema Servilum. La única concejal radical responde a la corriente de Martín Lousteau. Se trata de Fanny Vera.

Otro escándalo en Lomas se dio en 2019 cuando el municipio le condonó al polémico Néstor Otero, de La nueva Noria S.A. (Terminal de ómnibus), $5.000.000 (225.000 dólares al tipo de cambio del momento). El 10 de Agosto le condonan $26.000.000 (U$A 185.000) avalado por la sanción de una ordenanza. Silencio del bloque que conduce al concejal del PRO, Silvia Sierra.

Esta semana comentamos otro escándalo, en este caso en el distrito de Quilmes. “Desde que le dejó la intendencia en diciembre de 2019 a Mayra Mendoza vienen pasando cosas raras entre ambos, por eso en la política de Quilmes se habla de un pacto non sancto”, comenta a MDZ un referente del PRO del sur del conurbano. “No es para tanto che, fue solo un acuerdo de gobernabilidad”, dice uno de los defensores del cocinero Martiniano Molina.

Lo concreto es que el año pasado cuando se inició el complicado armado de las listas del PRO bonaerense que lideró Diego Santilli, la idea inicial era que los llamados “sin tierra” encabezaran como concejales en sus respectivos territorios. Martiniano se negó terminantemente y exigió un lugar como diputado provincial. “No quiere ir de concejal porque tiene un acuerdo con Mayra, quien decidió hacer la vista gorda con algunos temas de su gestión”, explican voceros que conocen bien el distrito.

El tema polémico volvió a explotar hace un par de semanas cuando el bloque de Juntos en el Concejo Deliberante quilmeño acompañó la designación de tres Juzgados de Faltas que estaban vacantes. La decisión de los ediles de Juntos generó un escándalo interno porque uno de las designadas fue Anabella Galván, quien se desempeñaba como directora de Defensa de Usuarios, Consumidores y Lealtad Comercial del municipio y estará a cargo del Juzgado de Faltas N°4. Fue una de las imputadas por la investigación en curso sobre el presunto desvío de fondos por el caso de cooperativas en Quilmes. Los únicos que se opusieron fueron los concejales de la Coalición Cívica.

Tampoco cayó bien en Pilar que el concejal que encabezó la lista de la coalición, Sebastián Neuspiller, haya decidido tener doble empleo. Sigue como edil en su ciudad y a la vez se hizo cargo de la obra social de la Policía de la Ciudad. No cobra la dieta completa pero no es aceptable en términos éticos, mucho más en este complicado contexto económico. Además la oposición también “le viene aprobando todo” al intendente Federico Achaval.

Otro caso sospechoso. se da en José C. Paz. “No se puede creer, fue tres veces candidato a intendente en José C. Paz, fue durante años concejal y no mueve el amperímetro siendo el único referente opositor frente a un personaje polémico como Mario Ishii”, comentan con fastidio desde el espacio bonaerense de Juntos. Las críticas apuntan contra el dirigente del PRO Ezequiel Pazos, el eterno rival del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien al parecer se siente muy cómodo siendo un opositor muy light que nunca lo puso en apuros.

En el territorio paceño fuentes políticas revelan sus sospechas sobre “un acuerdo de gobernabilidad entre el intendente y su rival electoral en los últimos años”. Hacen referencia a que “la gente de Ishii no quiso investigar las denuncias contra la esposa de Pazos en las oficinas locales de ANSES”. Y agregan que, a cambio, el entonces concejal “no va a fondo con su política opositora contra uno de los barones del Gran Buenos Aires más cuestionados”.

Dan como ejemplo el silencio del referente del PRO cuando estalló la polémica por las declaraciones de Ishii sobre la supuesta droga que se maneja en las ambulancias. “Apenas el bloque de concejales de Juntos dio a conocer un comunicado de repudio y nada más, incluso desde los medios nacionales intentaron entrevistarlo a Pazos y no quiso hablar, tomaron el tema los dirigentes nacionales de la Coalición Cívica”, comenta un operador del PRO bonaerense.

Y quedan muchos más. ¿Será verdad que luego de las PASO en San Martín, el possista Walter Caruso y sus aliados en la lista que perdió en JxC jugó a favor de la de Gabriel Katopodis? Todos los rumores de este “contubernio” que se repite en muchos distritos peronistas puede ser el motivo del crecimiento electoral de Javier Milei, quien representa el voto protesta contra la política tradicional.