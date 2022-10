Con duras críticas a Anabel Fernández Sagasti, un sector díscolo se lanzó para conducir al PJ

El peronismo mendocino dará inicio en las próximas semanas al proceso interno de elecciones partidarias. En este contexto y en la antesala del 17 de octubre, un sector disidente de la actual conducción realizó un acto y se lanzó para competir por el liderazgo del Partido Justicialista (PJ) local, con duras críticas y acusaciones contra la actual presidenta del justicialismo, Anabel Fernández Sagasti.

Esta línea interna del peronismo postula a la exsenadora provincial y funcionaria de Maipú, Fernanda Lacoste, como candidata a presidir el partido. Cuenta con el respaldo del extitular del PJ y actual secretario nacional de Malvinas, Guillermo Carmona; el senador provincial Rafael Moyano; y el dirigente de Godoy Cruz, Mariano Martínez.

Desde hace semanas el espacio viene realizando encuentros en distintos puntos departamentos y este sábado se reunieron en la sede de la Unión Ferroviaria de Capital. La cita tuvo como objetivo posicionarse de cara al inminente proceso de internas en el PJ.

El 31 de octubre vence el plazo para la presentación de listas para la renovación de autoridades a nivel provincial y departamental. Si bien se espera en los próximos días una cumbre entre las principales figuras del peronismo, ya hay algunos nombres anotados para disputar la sucesión de Fernández Sagasti, cuya contienda en las urnas tendría lugar el 11 de diciembre.

Por un lado se encuentra la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, quien cuenta con el respaldo del kirchnerismo mendocino, de la conducción local de La Cámpora y del sector del exvicegobernador Carlos Ciurca.

A su vez, el espacio del PJ tradicional que representan los intendentes no kirchneristas hasta el momento no han propuesto a algún postulante para asumir la conducción partidaria. Algunos han señalado al lavallino Roberto Righi o al sanrafaelino Emir Félix, pero abiertamente ninguno se ha posicionado. Asimismo, el tunuyanino Martín Aveiro y el maipucino Matías Stevanato, los actuales vicepresidentes del partido, tampoco han hecho algún movimiento para sumarse a la carrera.

En tanto, el sector disidente liderado por Lacoste, Carmona, Moyano y Martínez ya puso sus cartas sobre la mesa y afirma que está dispuesto a ser uno de los contendientes en la interna partidaria. En ese sentido, han apuntado sus críticas directamente contra la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Cuestionan el estilo de conducción de la referente de La Cámpora y vienen denunciando falta de transparencia en el proceso electoral partidario.

En diálogo con MDZ, Fernanda Lacoste manifestó que “somos peronistas, kirchneristas y justicialistas desde siempre y este es un espacio que quiere disputar, discutir y poner en la mesa los problemas que tiene Mendoza”.

Respecto de los comicios internos sostuvo que se definió un cronograma “inconsulto” y resaltó que “yo quiero presidir un PJ abierto, democratizado, que tenga que ver con la realidad que le está pasando no solo a la militancia sino a las mendocinas y mendocinos”.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en las disidencias que tienen con la actual conducción. “Nosotros respetamos mucho a las compañeras y compañeros, pero esto no es ‘anti’ nada, es anti Cornejo o anti Suarez en todo caso. Pero queremos que se discutan las situaciones y que se discuta lo que se decide. Que no se resuelva en una mesa chica. Somos un espacio donde queremos discutir verdaderamente las decisiones del peronismo y cómo nos enfrentamos a Cornejo y Suarez”, sentenció la exsenadora provincial.

A su vez, el funcionario nacional Guillermo Carmona destacó la convocatoria al encuentro de este sábado y señaló: “Pensamos que el peronismo de Mendoza se está quedando sin ámbitos de escucha y de debate y en ese marco es muy difícil que surjan propuestas alternativas y superadoras a lo que representa el oficialismo mendocino. Estoy convencido que en este espacio que estamos confluyendo va a surgir una alternativa muy clara a Cambia Mendoza y que va a ser convocante de la mayor parte de los sectores del peronismo”.

En cuanto a la inminente interna partidaria también demandó “transparencia” en el proceso. “Nosotros buscamos la democratización del partido. Por ejemplo, en mi gestión como presidente del PJ creamos el Instituto de Formación Política, la actual conducción lo desarmó y no convocó a ningún ámbito de formación participativa. Los equipos técnicos los personalizaron en la figura de la última candidata a la Gobernación y no hubo más convocatoria de equipos técnicos”, expresó el expresidente justicialista haciendo referencia directa a Fernández Sagasti.

“Falta vida interna y vida democrática en el partido. Para lograr esa vía democrática estamos abriendo el debate y reclamamos transparencia. No empezó bien la definición del proceso electoral interno, con un Congreso convocado por Zoom absolutamente irregular. No ha empezado bien en el hecho de que no se haya logrado consensuar con los distintos sectores un cronograma. Todas estas cosas ponen un manto de duda respecto de lo que la actual conducción quiere hacer. Nosotros estamos dispuestos a participar en el proceso electoral interno, siempre con el objetivo de la unidad, pero la unidad no puede ser con imposiciones, no puede ser con maniobras amañadas para limitar la participación”, agregó el exdiputado nacional.

Respecto de su relación con la actual presidenta del partido, Carmona sostuvo que “no hay una relación, en virtud de que ella a mí personalmente me excluyó de cualquier tipo de convocatoria a la vida partidaria. Hay otros militantes que sienten lo mismo”.

A su vez, el senador Rafael Moyano, quien en abril difundió una dura carta criticando el rol de La Cámpora en la conducción del partido, expresó que “queremos un peronismo que debata, que movilice, que ocupe el rol que hoy tiene que ocupar, que es el de criticar pero también proponer.

“Tenemos una responsabilidad y un deber, que es que el peronismo vuelva a ser una opción real en la provincia de Mendoza y que tenga como objetivo el bienestar de todos los mendocinos”, sostuvo el legislador díscolo.

Afirmó que no se sienten parte del proyecto que encarna la actual presidenta del partido y subrayó que “no nos interesa ser parte de ese espacio, creemos que en el peronismo tienen que haber muchas voces”. “El problema del peronismo hoy día es que se ha tratado de concentrar en una sola voz y eso es un error, porque es un movimiento donde participan muchísimos sectores a los que hay que darle siempre la posibilidad de la participación”, apuntó.

Otro de los referentes de esta línea interna es Mariano Martínez, quien en las elecciones de 2021 lideró una colectora que compitió contra la lista oficial en Godoy Cruz. “Desde ese entonces nos venimos sentando con distintos espacios del peronismo no oficialista y construyéndolo a nivel provincial. Es muy sano para la democracia interna de nuestro partido y general que haya varias visiones dentro del peronismo. La idea es seguir y sumar fuerzas para disputar el poder tanto interno como en las elecciones del 2023”, expresó.

“No vamos a claudicar ante negociaciones entre dos o tres dirigentes, hemos construido poder real con la gente y eso lo vamos a llevar hasta las últimas circunstancias”, remarcó.