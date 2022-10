Walter Bento cargó contra el fiscal Dante Vega y el miércoles continuará su defensa

Este viernes el juez federal Walter Bento se defendió en el Consejo de la Magistratura de las graves acusaciones que existen en su contra. El magistrado, procesado por asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito y otros delitos, aseguró que no hay pruebas en su contra y afirmó ser inocente. En ese sentido, cargó contra la investigación realizada por el fiscal Dante Vega, el juez Eduardo Puigdéngolas y dijo que no confía en la Cámara de Apelaciones. El miércoles 19 seguirá la declaración.

“Estoy haciendo uso de mi derecho de defensa por art 20 por las mentiras, no hay prueba en mi contra y les pido que entiendan la gravedad. No es lo mismo presentar un escrito. Acá me siento escuchado, estoy desesperado por hablar”, subrayó.

El juez mendocino Walter Bento continuará ejerciendo su defensa ante el @cmagistratura el próximo 19 de Octubre a las 9 hs. pic.twitter.com/lGT79PXN1d — Lourdes (@MarcheseLourdes) October 14, 2022

"Hoy he venido a contar la verdad con hechos y con pruebas. Analizar las barbaridades e irregularidades con la que se construyó una criatura que es una infamia. Violaciones que no deben darse en un estado de derecho. Todo con la finalidad de destituirme y lograr mi encarcelamiento", disparó.

Bento está acusado de cobrar dinero a cambio de beneficios para las personas que eran juzgadas en el Juzgado Federal N°1 y afirmó que toda la causa está montada sobre declaraciones falsas. En ese punto cargó contra el fiscal Dante Vega y lo acusó de dictarle a los arrepentidos sus declaraciones.

"Hoy no estoy defendiendo a Walter Bento, estoy defendiendo al Poder Judicial. Se presentan procesados sin pruebas a decir que han sido coimeados. Tengo la suerte de tener los hechos para poder defenderme. La causa se construyó con declaraciones de personas procesadas, condenadas o exoneradas", sostuvo.

Además, deslizó intereses políticos por su condición de juez con competencia electoral. "Buscan el cargo electoral. Primero determinaron el objetivo: Walter Bento. Una vez que hicieron esos fueron a armar los hechos, porque el fin justifica los medios. Salieron a la pesca. Salieron a buscar a las personas que fueran a declarar", manifestó.

Bento volvió a referirse a sus históricas diferencias con el fiscal Dante Vega y dijo que el juez Puigdéngolas es un juez "de no garantías" porque le permitió defenderse. Dijo que lo designaron a dedo por lo que no es el juez natural de la causa. "Lo respeto más allá de que no comparto nada de lo que ha hecho en esta canallada", sentenció.

Sobre la Cámara de Apelaciones de Mendoza dijo que no recurrió su imputación porque no cree en la objetividad de la Cámara.

Luego de cuatro horas de declaración, la audiencia pasó a un cuarto intermedio para el próximo miércoles 19 de octubre.