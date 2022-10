El pedido de un intendente para resolver la inminente interna del PJ

El Partido Justicialista (PJ) de Mendoza se prepara para iniciar en las próximas semanas el proceso de renovación de autoridades partidarias. Roberto Righi, intendente de Lavalle y uno de los referentes del peronismo local, expresó que esta instancia debería resolverse a través de una lista de consenso entre los distintos sectores internos.

El calendario electoral partidario comenzará a regir este 17 de octubre, una fecha histórica para el peronismo, con el cierre el padrón de afiliados habilitados para votar. Mientras que el plazo para la presentación de listas vence el 31 de octubre.

Por su parte, la fecha límite para la presentación de frentes o alianzas será el 8 de noviembre, mientras que un día después tendrá lugar la oficialización de la o las listas, alianzas o frentes. En tanto que las elecciones partidarias internas tendrían lugar el 11 de diciembre, mientras que la nueva conducción tomará las riendas del PJ el 18 de diciembre, cuando vence el mandato de la actual presidenta, Anabel Fernández Sagasti.

Hasta el momento ya hay dirigentes que se han anotada en esta carrera por la sucesión de la senadora nacional del Frente de Todos. Una de ellas es la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, quien cuenta con el respaldo del kirchnerismo mendocino, de la conducción local de La Cámpora y del sector del exvicegobernador Carlos Ciurca.

Por otro lado, una de las que se ha postulado es la exsenadora provincial y funcionaria de Maipú, Fernanda Lacoste, quien responde al espacio interno liderado por Guillermo Carmona, ex titular del PJ y actual secretario de Malvinas en la Cancillería.

De todas maneras, el sector del peronismo tradicional en el que se enmarcan la mayoría de los intendentes justicialistas todavía no ha postulado a un competidor para esta interna. Algunos lo señalan al lavallino Roberto Righi como posible candidato y otros lo ubican al sanrafaelino Emir Félix en ese posicionamiento.

Las próximas semanas serán claves para definir si habrá una competencia interna en el PJ mendocino y si se terminará consensuando una lista de unidad, como ocurrió dos años atrás, donde la presidenta que surgió fue Fernández Sagasti, mientras que el maipucino Matías Stevanato y el tunuyanino Martín Aveiro pasaron a ocupar las vicepresidencias.

En una entrevista con MDZ Radio, Righi afirmó que no le han pedido ser candidato a presidente del partido y resaltó que es un tema que hay que ver cómo se resuelve.

En este sentido, el jefe comunal sostuvo que “debería resolverse por una lista de consenso, porque estamos en una instancia donde me parece que internas partidarias no es sencillo. Pero si no se resuelve por una lista de consenso hay que resolverlo directamente por elección, no hay otra”.

El dirigente peronista defendió su postura de apostar por una lista de unidad argumentando que “nosotros siempre tratamos de gastar la menor energía posible en un momento que es delicado para el país y la gente”.

Asimismo, reveló que “hemos tenido charlas informales pero todavía no nos hemos sentado en una mesa para discutirlo de verdad y en profundidad”.

“No sirve ser obsecuentes”

Por otra parte, Righi se diferenció de los dirigentes peronistas locales que están muy referenciados con figuras nacionales, como ocurre con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Hay que ser coherentes y trabajar de acuerdo a la conveniencia de Mendoza, más allá de si te acercás a uno o a otro. Necesitamos de los mendocinos y de la Nación pero tenemos que ser inteligentes y tenemos que tratar de aprovechar todo lo que se pueda conseguir para la provincia de Mendoza sin ser obsecuentes y cuando tenés que decir que no, tenés que decir que no, por supuesto”, sostuvo.

“Tenemos que conseguir la mayor parte de recursos que se pueda a nivel nacional para que podamos desarrollar la provincia. No nos sirve ser obsecuentes del todo pero tampoco nos sirve estar en contra”, expresó.

A su vez, remarcó que “la gente ya no vota al partido, la gente vota a las personas, la sociedad de Mendoza está esperando realmente un proyecto que sea innovador y que planteemos un Estado distinto y que esté a la altura de las circunstancias. De eso quiero ser parte”.