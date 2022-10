Bento aseguró que es inocente y que hay una "confabulación"

El juez federal Walter Bento, procesado por asociación ilícita y cohecho, se enfrenta a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, donde también es investigado para ver si lo suspenden o no en sus funciones. Bento declaró como parte de su derecho a expresar su posición antes de que la comisión envíe el expediente y el posible pedido de suspensión al cuerpo general.

El juez llegó puntual junto a su abogado Mariano Cúneo Libarona y se predispone a exponer. Al ingresar al segundo piso de la calle Libertad 731 donde se encuentra la sala del Consejo, Bento sostuvo: “Vengo a contar la verdad, conocen la versión pero no conocen la verdad. Vengo con hechos y pruebas”. El juez aseguró que es inocente “no he cometido ninguno de los delitos que se me atribuyen” y que hay una confabulación en su contra.

"Hoy no estoy defendiendo a Walter Bento, estoy defendiendo al Poder Judicial", afirmó y dijo que es una causa política orquestada por el fiscal Dante Vega y la Cámara Federal de Apelaciones. "Inicialmente me imputaron por seis hechos. Estoy acá declarando porque soy inocente y no he cometido ninguno de los delitos que se me atribuyen", aseveró.

El consejo de la magistratura dispuso 4 horas para la declaración del día de la fecha. Una vez cumplido ese plazo se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 19 de octubre.