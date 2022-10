Victoria Tolosa Paz respondió a las críticas de los piqueteros

Apenas asumió su nuevo cargo, la flamante ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, aseguró que mantendrá el diálogo abierto con todos los sectores que "necesitan el acompañamiento del Estado", en respuesta a las críticas por adelantado que recibió de algunos movimientos piqueteros que cuestionan la gestión de Alberto Fernández.

Asimismo, Victoria Tolosa Paz ratificó que continuará los lineamientos que venía siguiendo su antecesor, Juan Zabaleta: "Seguiremos con la tarea de lograr la transformación de los planes sociales en empleo formal, que es una decisión del presidente (Alberto Fernández)", aunque advirtió que ello "no es una cosa que se haga de un día para el otro y mucho menos desde un área sola", sino que se debe "articular con el Ministerio de Economía, Agricultura y Producción, con un fuerte acompañamiento del Ministerio de Trabajo".

Luego del juramento oficial, la nueva ministra fue consultada por la prensa sobre su futura relación con los movimientos sociales, frente a los piquetes y reclamos en la calle que cuestionan las políticas sociales del Gobierno. En ese sentido, ratificó su vocación para sentarse a "escuchar y dialogar para encontrar respuestas en aquellos sectores que necesitan claramente un acompañamiento del Estado, porque entendemos la enorme situación crítica que padecen familias argentinas que aún no tienen trabajo, y que tienen muchas dificultades para poder garantizar el plato de comida".

Este mediodía el presidente de la nación @alferdez, me tomó juramento como Ministra de Desarrollo Social de la Nación. Vuelvo a este emblemático edificio con la misma convicción que hace más de 20 años, cuando comencé a trabajar en esas mismas oficinas.#Hilo pic.twitter.com/wL29Xd5Oxt — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) October 13, 2022

"El diálogo no es una expresión de deseos, y se construye cuando, antes justamente de tomar una medida de fuerza, se puede entablar una escucha necesaria para buscar lo que el Presidente me pidió, que es transformar esos problemas en soluciones. Cuando esa instancia se abre desde el Estado, yo creo que es justamente empezar a resolver de manera ordenada y responsable muchas de las demandas" y aunque "quizás todas no podrán ser solucionadas de manera inmediata, tengan la plena certeza de que van a encontrar una ministra abierto al diálogo siempre".

Por ende, Tolosa Paz sostuvo que "no voy a poner excusas, sino que lo que voy a hacer es invitarlos a trabajar al ministerio a cada uno de los hombres y mujeres que están esperando una respuesta de esta ministra".

Por otro lado, la funcionaria peronista anticipó que, con su colega de Trabajo, Kelly Olmos, "vamos a tener una gran agenda para poder lograr parte del empalme necesario entre dos ministerios", los que "tenemos el mismo objetivo: que 1.300.000 planes, paulatina y planificadamente, con metas y objetivos, se puedan transformar a través del puente al empleo formal, lo que llamamos el puente inclusivo entre el Potenciar Trabajo y el trabajo formal".

Tuvo palabras de elogio por la tarea desempeñada por su antecesor en el cargo, Juan Zabaleta, quien "no hay dudas ya empezó con esto y por eso el agradecimiento al gran esfuerzo que realizó en los 14 meses que le tocó ser ministro, en los que hizo una gran tarea".

Pasaron 20 años de aquel desafío que tomé al acompañar a la entonces ministra de Desarrollo, en la tarea de reponer el plato de comida en la mesa de las familias argentinas, tras el paso del neoliberalismo hambreador que desmanteló al Estado y rompió la matriz productiva.

?? — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) October 13, 2022

Posteriormente, y a través de la red social Twitter, Tolosa Paz recordó que "pasaron 20 años de aquel desafío que tomé al acompañar a la entonces ministra de Desarrollo en la tarea de reponer el plato de comida en la mesa de las familias argentinas, tras el paso del neoliberalismo hambreador que desmanteló al Estado y rompió la matriz productiva".

"Aquella joven de 28 años que le abrió las puertas a la querida Alicia Kirchner, caminaba cada barrio pensando y soñando que desde su humilde lugar aportaba a la construcción de la Argentina justa e igualitaria que nos enseñaron Perón y Evita", agregó en un hilo de tuits.