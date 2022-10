Un exfuncionario de Mauricio Macri cargó contra el FMI y el Gobierno nacional

El exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay puso en duda el cumplimiento de las metas económicas que el FMI le exige al Gobierno nacional para renegociar la deuda y apuntó contra el organismo internacional: "Se deja extorsionar por el peronismo y le da otra oportunidad más de no resolver los problemas".

Según el exfuncionario de Mauricio Macri, "el Fondo admite varias cosas a pesar de que violan su propio estatuto" y aseguró que hoy no hay un plan de achique del gasto público.

"Cuando miramos el último informe del Fondo queda muy claro que todo lo que le piden a Argentina en cuanto a ajuste fiscal empieza recién en 2024", marcó.

Además, especificó que estas críticas no son nuevas. "(Guillermo) Moreno intervenía el Indec y el Fondo Monetario estuvo varios años haciéndose el distraído usando esas estadísticas y nunca penalizó al gobierno kirchnerista a pesar de que tenía los elementos para hacerlo y ahora se repite esta misma historia", añadió el dirigente opositor.

En paralelo, cuestionó la política cambiaria del actual titular del Palacio de Haciendo, Sergio Massa, a raíz de la multiplicación de los tipos de dólares que existen, como el "dólar Qatar" o el "dólar soja".

"Siguen quitándole la confianza al peso y están devaluando en cuotas y en diversos sectores, reconocen que tienen un problema de atraso cambiario pero no lo resuelven", criticó.

Además, le bajo el precio a la llegada de Massa al gobierno del Frente de Todos al decir que se trata de una "colección extrema de parches" y que desde el oficialismo "lo pusieron para acomodar su interna política".

Agregó que "Massa no es el que va a resolver los problemas de los argentinos, sino la decisión de una coalición política que no se pone de acuerdo".

Prat-Gay fue consultado si esa postura del FMI respondía a "sus propios errores" por haberle otorgado el préstamo más grande de su historia al gobierno de Mauricio Macri que integró, cuando le otorgó al país US$ 57 mil millones en 2018, aunque finalmente serían casi U$S 44 mil millones.

"No solamente por ese préstamo sino la política que el Fondo le impuso a Macri no funcionó, porque no bajó la inflación ni resolvió los problemas, además condenó a Macri a perder la elección", argumentó.

Y como cierre, chicaneó: "Es genial cuando los kirchneristas dicen que el Fondo lo ayudó a Macri, el Fondo ayuda ahora al Gobierno".