El sector que presiona y busca poner en aprietos a la clase política

De la movilización de los grupos a favor de la minería en Malargüe que desembocó en la Casa de Gobierno, participó Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Mendoza), institución que apoyó el reclamo. Sus referentes argumentan que la decisión de llevar adelante la actividad en el Sur depende no del pueblo, sino de la Legislatura provincial.

Así lo expresó en MDZ Radio Julio Totero, secretario de Asinmet, quien declaró que un plebiscito no solucionará el problema económico de la provincia, sino que la clase política, y en especial los legisladores provinciales, tienen que tomar esa decisión. Remarcó que el Gobierno provincial debe apoyar este proyecto con el fin de ser debatido en la Legislatura.

“Creo que la política debe tomar la decisión, porque elegimos a nuestros representantes para que cumplan con sus tareas. Esto les permitirá terminar con el pensamiento de hacerla la cosa fácil, que es que ellos votan de acuerdo a lo que les conviene políticamente y no piensan como un estadista que planifica a futuro en beneficio de sus ciudadanos. Ahí está la diferencia, la gente debe exigirle esto a sus representantes políticos, empresarios y dirigentes gremiales”, apuntó.

De esta manera, Totero acusó a los políticos mendocinos de haber atrasado el debate sobre la realización de la minería. Para el sectario de los metalúrgicos, la clase política tuvo algunos manejos erróneos que han imposibilitado la realización de esta actividad económica.

“Seguramente hubo manejos erróneos de la clase política a la hora de presentar determinados proyectos, más la incapacidad que tuvieron al no sostener sus decisiones. Porque el pueblo se gobierna por medio de sus representantes, y si los mismos decidieron sancionar una ley para luego derogarla, producto de una movilización social que no tenía información no fehaciente, demuestra que la clase dirigente no ha estado a la altura”, indicó.

Además el entrevistado aseveró que la provincia necesita de dirigentes idóneos que gestionen sin tener que estar mirando las encuestas a la hora de tomar decisiones importantes para los mendocinos.

“Hemos retrocedido en el debate minero producto de que las decisiones políticas son tomadas por gobiernos que se guían por medio de las encuestas y no gestionan con las características de un estadista. Estos últimos piensan en el presente de la ciudad y el cómo impactarán sus decisiones en los próximos 10 años”, concluyó.