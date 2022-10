El fuerte mensaje de Horacio Rodríguez Larreta que condicionó la decisión de Mauricio Macri

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le envió un duro mensaje en clave a Mauricio Macri al afirmar que su candidatura presidencial "no va a depender de lo que haga" el ex mandatario. La advertencia del jefe de gobierno porteño fue realizada un día antes de que Macri planteara durante una entrevista que no se postulará el próximo año a la presidencia.

"Es un orgullo ser jefe de Gobierno (...) Si decido ser candidato no va a depender de lo que decida Mauricio Macri, ni ningún otro. Me parece sano que haya varias alternativas y candidatos. Si fuera él, Gerardo Morales, (Facundo) Manes, quién sea. (María Eugenia) Vidal, (Patricia) Bullrich...", señaló el referente de Juntos por el Cambio en diálogo con LN+.

"El criterio nuestro es que elige la gente. Es lo más democrático. Después está en nosotros encontrar el mejor mecanismo. En las últimas PASO nos manejamos con muchísima responsabilidad y ganamos la elección", agregó. Al ser consultado acerca de si Macri será candidato en 2023, respondió que se lo tienen que preguntar al ex presidente, pero dijo que "tiene todo el derecho a serlo". Y añadió: "Lo converso con él. Está recorriendo la provincia y el país".

"Está haciendo cosas de candidato. Recorre, va y viene, cosas que uno le atribuiría a un candidato, pero si mañana está acá, pregúntenle a él", insistió.

Rodríguez Larreta aseguró que "no es cierto" que su relación con Macri es pésima y que mantiene "una amistad" con María Eugenia Vidal, a quien no descarta que esté en plena carrera presidencial. "Está recorriendo el país y no expresó vocación de ser candidata en la Ciudad. Me parece muy meritorio lo de Eugenia", expresó y, pese a su lazo afectivo, desestimó la posibilidad de encabezar una fórmula con Vidal. "Para mí sería un lujo integrar una fórmula con ella por la confianza, porque la valoro muchísimo y somos muy parecidos: surgimos en la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos juntos durante 20 años seguidos y creo que la diversidad y amplitud enriquece", explicó.