Los tensos días previos a la decisión que tomó un radical contra Rodolfo Suarez

El fin de semana largo fue ajetreado para el intendente de Malargüe, el radical Juan Manuel Ojeda. Terminó de escribir junto con su esposa, la senadora Jésica Laferte, el proyecto que llevó en mano el martes a la Legislatura para exceptuar al departamento de las restricciones a la minería, a pesar de no tener el aval del gobernador Rodolfo Suarez. Pero la semana anterior fue más movida: se fueron dos concejales del bloque oficialista y ahora, el Concejo Deliberante malargüino integrado por diez ediles quedó dividido en seis bancadas. Además, se complicó la relación con los empleados municipales: ATE Malargüe publicó una nota con fuertes críticas a la gestión.

Por un mensaje de whatsApp enviado el lunes feriado por la noche se enteraron los senadores del bloque de Cambia Mendoza que Laferte presentaría el proyecto el martes pese a que conocía que el gobernador no avalaba esa decisión. La sorpresa y el enojo por la imposición de un tema polémico en agenda -hoy habrá manifestaciones en contra del proyecto de Ojeda en distintos puntos de la provincia- calentaron el ambiente en la Legislatura pero especialmente dentro del radicalismo.

Sin embargo, el clima de disputas políticas se siente en Malargüe desde hace varios meses. No sólo por la complicada relación que mantiene el intendente con la oposición sino también por las tensiones dentro del propio oficialismo departamental. El jueves de la semana pasada quedó formalizada una situación de disidencia con Ojeda: dejaron el bloque de Cambia Mendoza dos integrantes: el radical Martín Palma, quien fue hasta el año pasado el presidente del Concejo Deliberante y Gabriel Rosas. Quienes ahora conforman UCR Independiente.

En diálogo con MDZ, Palma le bajó el tenor a la ruptura del bloque aunque mostró sus diferencias con Ojeda: "Lo hablé con el intendente. Por un lado, quería participar de más comisiones y esto me lo permite. Pero además, apuesto a que recuperemos la identidad partidaria, por eso la bancada se llama UCR independiente, pues Rosas no tiene filiación partidaria". Sobre el proyecto de minería de Ojeda, Palma sostuvo: "El camino era el consenso. El proyecto fue guardado bajo siete llaves. Creo que el intendente tendría que haber hecho otro camino, en primer lugar haber hablando con los legisladores del radicalismo para que vengan a Malargüe y conozcan nuestra realidad".

El entramado entre los diez integrantes que conforman el Concejo malargüino es tal que hay diez concejales pero divididos en seis bancadas diferentes y la mitad son bloques unipersonales. Ese órgano deliberativo citó al intendente para consultarle varios temas, pero de acuerdo a lo que afirmaron a MDZ de dos bloques distintos, no respondió a la cita. Además, este diario pudo acceder a la nota presentada el 30 de septiembre donde se lo llama para hablar de: desempleo, Portezuelo del Viento, desarrollo productivo y corredor bioceánico.

En ese sentido, la concejal Silvina Camiolo del monobloque Construyendo Malargüe afirmó: “Hemos citado dos veces al intendente, una de ellas mediante sesión especial y no asistió, excusándose que debía acompañar a su esposa a la entrega de un reconocimiento a deportistas en la Legislatura. Varios temas urgen, uno de los temas es el proyecto de zonificación minera, que nadie conoce. Pero tenemos minería de tercera categoría que sí podemos realizar y él no ha aportado en nada a ese desarrollo. Ni siquiera se ha preocupado por las canteras de mármol que están en tierras que son de dominio municipal. Hay potencial con arena volcánica, que fue analizado por laboratorios de universidades nacionales para bloques para construcción y cuyos ladrillos resultaron más térmicos, más acústicos, más livianos y precisan menos cantidad de agua para su elaboración. Tampoco hay impulso de esa actividad. Hay un solo policía minero que no tiene movilidad ni combustible para hacer los controles in situ. A Ojeda no le importa la minería. Si así fuera, se preocuparía por la situación actual”, lanzó.

Además de los tironeos con los ediles, Ojeda tiene un vínculo complicado con ATE Malargüe, que representa a los trabajadores municipales. Durante su gestión ha habido manifestaciones, paros e incluso algunos escándalos como la suspensión de una sesión en la que participó Ojeda por el repudio de los agentes. Hace 6 días, en un medio local llamado Malargüe a diario, el sindicato publicó una carta titulada: “Gestión Juan Manuel Ojeda en Malargüe, la peor en muchos años”.

En el texto, cuestionan el estado del parque automotor de la Dirección de Servicios Públicos y la situación salarial de los trabajadores.