El fulminante comentario de Rodríguez Larreta sobre el nuevo "dólar Qatar"

Esta mañana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no ocultó su confusión respecto a la cotización del dólar. "Yo ya me perdí, no sé cuántos dólares hay", remarcó en referencia a la decisión del gobierno nacional de cargar a los argentinos que gasten más de 300 dólares con un nuevo impuesto.

“Es otra confusión más, yo ya me perdí, no sé cuántos dólares hay...”, explicó en referencia al "dólar Qatar" y dijo que en ese contexto es "imposible que alguien invierta en Argentina".

“Es imposible que alguien invierta en la Argentina si no sabes si tenés el dólar Coldplay o Qatar… Necesitamos un plan y terminar con estas improvisaciones una tras otra”, lamentó.

El Dólar Qatar apunta a que los viajes y gastos con tarjetas en el exterior se encarezcan un 25% a cuenta de Bienes Personales que se cobrará sobre los consumos en la divisa norteamericana.

“Debemos terminar con estas improvisaciones constantes con un dólar nuevo que aparece cada día; como el ‘dólar soja’, que fue una medida por 25 días... Argentina necesita un plan para 25 años, el país precisa un rumbo”, adhirió.

Por otro lado, fue consultado respecto al nuevo libro de Mauricio Macri "Para Qué". “No leí el libro (del ex Presidente), pero creo que hay que tomar medidas rápido, mostrar hacia dónde vamos, trazar una visión a largo plazo”, admitió.

En qué consiste el dólar Qatar

El martes por la tarde, el Gobierno nacional anunció oficialmente el nuevo tipo de cambio: Se trata del dólar Qatar o dólar turista, que tendrá una cotización de $314,25. Será, a partir de este miércoles, para los consumos en dólares con tarjetas de crédito y débito superiores a US$300 mensuales.

La nueva medida no incluye a las compras para atesoramiento ni a los servicios de streaming.

El objetivo puntual del Gobierno con esta decisión es canalizar los dólares disponibles para el segmento productivo, es decir, las importaciones, y desactivar o reducir aquellos que se escurren por el turismo o cualquier tipo de viaje al exterior.

Así, se busca desacelerar la salida de divisas, ya que, según el último informe de evolución del mercado de cambios y el balance cambiario del Banco Central, la balanza cambiaria para ese segmento terminó agosto con un déficit de US$758 millones.