Máximo Kirchner quiere marchar a Plaza de Mayo y mandarle un mensaje a Estados Unidos

El PJ de la provincia de Buenos Aires, que preside Máximo Kirchner, se reunió hoy en La Plata y anunció que realizará el 5 de noviembre el congreso partidario postergado hace un mes por el trágico suceso del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner y decidió acompañar la marcha que los gremios kirchneristas realizarán en Plaza de Mayo en conmemoración del 17 de Octubre de 1945.

Para recordar el inicio del peronismo hay tres convocatorias ya firmes. La que lanzó Luis Barrionuevo para presentar a la Mesa Sindical Nacional Peronista, en el Club Obras Sanitarias de la Nación, y la que convocó el Movimiento Evita en La Matanza, lugar donde la esposa de Emilio Pérsico, la diputada provincial Patricia Cubría, pretende disputarle el poder al oficialismo de Fernando Espinoza a través de las PASO, además de la del PJ bonaerense.

De este tema también se habló tangencialmente en el encuentro de hoy que presidió Kirchner y que congregó a toda la mesa de conducción partidaria, con las salvedades de Juan Zabaleta, quien se quedó trabajando con Victoria Tolosa Paz en el traspaso de la gestión de Desarrollo Social, y de Gabriel Katopodis, de recorrida con el presidente Alberto Fernández por Neuquén.

En 2021, previo a las PASO que terminaron con la derrota del Frente de Todos, organizaciones ultrakirchneristas, más gremios que le responden, participaron de una convocatoria realizada por las Madres de Plaza de Mayo a la que Alberto pretendía ir como orador invitado pero debido a las fuertes recriminaciones que se le hacían prefirió no llegar hasta ahí a pesar que el helicóptero que lo trasladaba desde Olivos estaba por aterrizar en el helipuerto presidencial de la Casa Rosada.

Ahora parece sucederá lo mismo. Todos los oradores no serán benévolos con el Gobierno en el que participan y manejan organismos con presupuestos altísimos, como PAMI, ANSES, Aerolíneas Argentinas, ministerios y secretarías de Estado. “Es Tugo”, la frase más escuchada por los oficialistas que se desentienden de la gestión del Gobierno nacional, “es siempre indiferente para quienes están en una revolución permanente”, tal cual reveló hoy a MDZ uno de los que estaba presentes en el encuentro realizado en la sede peronista de La Plata.

En aquel momento, los dardos del ultrakirchnerismo y de las organizaciones de Derechos Humanos eran contra Martín Guzmán. Quizás le zumben los oídos a Sergio Massa en esta oportunidad, aunque sabe que Máximo Kirchner cuidará que todo lo que se diga no lo ponga en primera persona.

El congreso partidario, que se iba a realizar el sábado 3 de septiembre en Merlo, distrito que conduce Gustavo Menéndez, hoy a cargo del Grupo Bapro e intendente en uso de licencia que seguramente en marzo o abril volverá a la gestión municipal, se realizará el 5 de noviembre, aunque no se confirmó el lugar. Sigue en pie la posibilidad de que se reúnan en el oeste del Conurbano bonaerense, aunque también analizaron realizarlo en Mar del Plata.

El por qué del cambio de sede y de la fecha lo explicó el hijo de los dos presidentes. Es para conmemorar la fecha en la que Néstor Kirchner y Hugo Chávez le decían que no al tratado de libre comercio ALCA mientras George Bush estaba en el país, también en General Pueyrredón donde el propio Kirchner fue el anfitrión.

Ahora Massa y todos los funcionarios del gobierno pasan días en Washington y Nueva York, como lo hizo también el ministro del Interior, Wado de Pedro, intentando demostrar que harán los deberes que el kirchnerismo cristinista manifiesta su rechazo.

También quedó claro que no hay mucho margen para debatir la eliminación de las PASO. Ante un par de preguntas, sólo surgió una argumentación light de parte de Teresa García, especialista electoral, actual presidenta del bloque de senadores provinciales, diciendo que no tienen mucho sentido hacerlas porque la gente está “cansada de tantas votaciones” y que no cumplieron “con la razón por la cual fue creada” por el propio Néstor Kirchner en 2010, luego de perder las elecciones del año anterior acompañado por Daniel Scioli y Massa en los tres primeros lugares.