Los tres intendentes radicales que se rebelaron contra Rodolfo Suarez

Desconcierto y sorpresa. Esa fue la sensación que transmitieron dirigentes que responden políticamente al gobernador Rodolfo Suarez tras la decisión del intendente de Malargüe, el radical Juan Manuel Ojeda, de enviar un proyecto a la Legislatura para exceptuar al departamento de las restricciones a la minería vigentes en la ley 7722 sin el visto bueno del Ejecutivo. De los 13 intendentes que pertenecen a Cambia Mendoza, además de Ojeda, hay 2 más que completan la lista de quienes se han rebelado durante estos tres años de gestión. Se trata casualmente, de dos médicos: Daniel Orozco (Las Heras), quien lanzó su precandidatura a gobernador sin apoyo de Casa de Gobierno y por otro, Raúl Rufeil (San Martín) quien ha cuestionado la política de seguridad oficial.

La llegada este martes por la mañana del proyecto de Ojeda a la Legislatura trajo un dolor de cabeza al Gobierno de Suarez que durante el fin de semana extra largo se encargó de advertir que la iniciativa del malargüino no era impulsada por el Ejecutivo. La proximidad de las elecciones provinciales – en junio próximo serán las primarias- ; la necesidad de que se aprueben otros proyectos a la brevedad- como el presupuesto provincial y la reforma de la Corte- y por supuesto el temor de nuevas manifestaciones opositoras a la reforma minera- como ocurrió en diciembre de 2019 apenas asumió Suarez e intentó cambiar la ley que restringe la minería-, son los principales motivos para que el Gobierno cierre las puertas a la discusión. O mejor dicho, no esté dispuesto a abrirlas.

Sin embargo, que un intendente se rebele contra su propio Gobierno tiene un costo político para el oficialismo. De hecho, mientras corrían los días del fin de semana de feriados junto con las versiones del rechazo oficial, Ojeda lejos de ir para atrás con su iniciativa, fue hacia adelante. Iba a presentar el proyecto el jueves 13 y lo anticipó dos días. Recorrió los 330 kilómetros que separan su departamento de la Legislatura provincial y arribó a las 9.30 del martes con el texto y una explicación pública que ofreció a la prensa.

Hasta ahora, Ojeda no había tenido gestos de desobediencia al Gobierno. Ni siquiera con Portezuelo del Viento, la obra hidroeléctrica que parece que ya se cayó porque el presidente Alberto Fernández no laudó y que iba a construirse en Malargüe con promesa de trabajo y otros múltiples beneficios para la población, tomó esta determinación de hacer una acción sin coordinar con Suarez.

En esa línea, dos radicales que son jefes comunales también antecedieron a Ojeda con señales de rebeldía. Se trata de radicales y no en cambio de los dos intendentes que son un signo político diferente a la UCR y que conforman Cambia Mendoza. Es decir que ni Sebastián Bragagnolo que es del PRO y administra Luján de Cuyo ni Rolando Scanio de Unión Popular y comanda San Carlos han dado pasos en contra del Gobierno. De hecho, el mentor político de Bragagnolo, su tío diputado nacional Omar De Marchi está en campaña para ser gobernador y ha sido crítico de iniciativas de Suarez pero el jefe comunal ha hecho silencio público ante estos cuestionamientos.

El lasherino Orozco ha dado muestras de autonomía respecto de Casa de Gobierno pero también del radicalismo en general. En primer lugar con su decisión consulta pero sin respaldo oficial de caminar la provincia para ser precandidato a gobernador. En ese recorrido, ha intentado seducir a dirigentes de todos los partidos, para que lo apoyen como se espera, ocurra en estos casos. Pero además, hizo en agosto una cena de lanzamiento que fue multitudinaria y que dejó boquiabierto al Gobierno. Eso le generó críticas de sus pares que están alineados con el Gobierno quienes sin mencionarlo, cargaron contra su candidatura anticipada.

En abril de este año un colega de Orozco, el médico e intendente Rufeil (San Martín) cuestionó al Gobierno por la política de seguridad: "Esto no es una sensación de inseguridad; esto ocurre y es preocupante". Y agregó: "Yo quiero ir con la verdad y no me interesa si soy oficialista o no soy oficialista. La inseguridad está instalada en la agenda de las personas. Los datos son precisos y objetivos", lanzó y generó revuelo dentro del oficialismo.

Mientras los comicios estén más cerca, ¿habrá más díscolos o el Gobierno de Suarez conseguirá cerrar sus filas?