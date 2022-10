Paritarias: el intimidante anuncio de Pablo Moyano a días de la negociación

Uno de los triunviros de la conducción de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, adelantó que en el marco de la negociación paritaria de ese sector -que comienza la semana próxima- su sindicato hará "un pedido concreto de un aumento importante" y advirtió a los empresarios que si no acceden al pedido "se tomarán las medidas que haya que tomar".



"vamos a ir con un pedido concreto de un aumento importante. Vamos a pedir un bono de fin de año y vamos a ver con qué propuesta vienen los empresarios. Que no vengan con dos pesos con cincuenta, y si no se tomarán en su momento las medidas que haya que tomar", indicó el líder de Camioneros.



Las negociaciones paritarias del sector están previstas para el próximo martes a las 14, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.



"Durante la pandemia si no hubiera sido por el transporte no hubiera habido alimentos", dijo Moyano, por lo que entendió que "llega el momento de que haya un reconocimiento".



"Se está hablando de una inflación de 100 puntos. Vamos a estar pidiendo alrededor de eso, un poco más y un bono importante. También un aumento de adicionales en todas las ramas", adelantó.



Por otro lado, el dirigente sindical dijo que "no se soporta más seguir implementando planes sociales" y pidió "generar empleo genuino".



"No se soporta más seguir implementando planes sociales. Lo que hay que generar es empleo genuino, se lo hemos planteado al presidente (Alberto Fernández) y a Sergio Massa y creemos que lo han entendido", afirmó el sindicalista.



Las declaraciones de Moyano se realizaron luego de una semana signada por un acampe de organizaciones que conforman el denominado bloque Unidad Piquetera (UP) que comenzó el martes pasado y se extendió hasta el jueves, frente al Ministerio de Desarrollo Social ubicado en avenida 9 de Julio y Belgrano.



Moyano también habló sobre su visión del Gobierno: "Lo vamos a defender hasta los últimos días y vamos a seguir trabajando para que el próximo Gobierno también sea peronista", al tiempo que consideró que las autoridades nacionales "deberían ser también más duras para combatir la inflación con diferentes herramientas" como "aplicarle una multa sobre todo en lo que vemos de alimentos".



"Sería importante también revisar el impuesto a las Ganancias para que cuando el trabajador hace unas horas extras demás no se las terminé llevando el impuesto", sugirió.



Además Moyano insistió en la necesidad de "una suma fija o un bono a los gremios que no pueden llegar a la canasta básica" y "que se aumente el salario familiar por hijo" tras recordar que estos "los hicimos formalmente esta semana así que vamos a esperar unos días", agregó.



Finalmente, dijo que intercedió por pedido del presidente Fernández en el conflicto desatado esta semana con los trabajadores del neumático, y consideró que "era necesario que se firmara el acuerdo de una vez".