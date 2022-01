El impactante mensaje del funcionario víctima de un atentado

El director ejecutivo de la Región Sanitaria I de la localidad bonaerense de Bahía Blanca, Maximiliano Núñez Farina, dijo que el atentado que sufrió en su casa en contra del pase sanitario no fue una agresión personal sino "contra el sistema sanitario" y se mostró esperanzado en que se encuentre a los responsables "porque no se puede naturalizar" estos episodios.



"Todo esto viene relacionado con la vacunación y la realidad es que se ve que algunas cosas estaremos haciendo bien porque mucha gente se enoja pero no entiendo la forma en la que se enoja y toma la vivienda de una persona, más allá que sea la mía", expresó Núñez Farina en diálogo con Radio 10.



Para el funcionario se trata de un atentado que no es personal sino "contra el sistema sanitario".



En ese sentido detalló que "se encontraron panfletos donde me ponen en primera persona a mí, con mi dirección, la del director asociado con su dirección, la relación política de los dos. Lo que más me molestó es que estaba todo el arco sanitario de Bahía Blanca".





Los volantes encontrados estaban firmados por el "Comando de Restauración Nacional 'Mohamed Alí Seineldín', en contra del pase sanitario por coronavirus y con amenazas de muerte.



"Yo pude hablar con Axel (Kicillof) ayer, a eso de las diez de la mañana, se puso a disposición. Y por medio de un senador se contactó la vicegobernadora (Verónica Magario). Todo el arco político", comentó el titular de la Región Sanitaria I.



También consideró que Bahía Blanca es "una ciudad tranquila en todos los aspectos" y "hay gente que se puede quejar o puede no estar de acuerdo" pero "siempre buscamos hablar, consensuar" y recibir a mucha gente "a favor o en contra".



El médico declaró que aún no tiene la certeza si el atentado consistió en tirar "unas bombas" o "si prendieron todo el frente de la casa con un combustible" pero que confía en que se va a solucionar.



Comentó que en el día de ayer dialogó con el fiscal de la causa y con el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, "para solucionar esta situación" que "no se puede naturalizar".



Sobre el momento del episodio, Núñez Farina relató que "en ese momento estaba durmiendo, eran las 3 de la mañana", su esposa le dijo que había "gente gritando afuera" y que se trataba de los vecinos que estaban tratando de alertarlo y lo "ayudaron a apagar el fuego".



Luego se presentó la Policía Bonaerense y realizaron los peritajes correspondientes.



Frente al debate con las personas que deciden no vacunarse, Núñez Farina sostuvo: "Yo tengo el mismo derecho de juntarme en lugares con gente que tengo la tranquilidad, como dijo el gobernador y el ministro (de Salud bonaerense, Nicolás) Kreplak, de que la gente va a estar inmunizada".



Aclaró a su vez que se pueden "contagiar igual porque la vacuna no evita que te contagies pero sí evita que vayas al hospital".