Carla Vizzotti negó que se esté pensando en un pase sanitario laboral

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, descartó este domingo que se vaya a aplicar un pase sanitario laboral. Incluso señaló que no ha recibido ningún tipo de pedido por parte de empresarios o gremios en este sentido.

La funcionaria fue consultada por la reunión que mantuvo el viernes junto con su par de Economía, Martín Guzmán, y representantes del sector empresario, a lo que respondió que es necesario "desmitificar" el encuentro: "No he recibido ningún pedido de los empresarios y las empresarias. El interés era justamente entender esta nueva dinámica".



"El problema de los aislamientos no es del sector privado y no es algo que le haya pedido el sector privado y que el gobierno lo esté pensando" por ellos, explicó Vizzotti.



Tras esta aclaración, la funcionaria pidió "pensar cosas diferentes a las anteriores porque la situación es diferente" y agregó que "eso incluye el tiempo de aislamiento de las personas vacunadas y las acciones del sector privado".



Sobre el inicio de clases, Vizzotti dijo que tienen la "expectativa realmente que para febrero la situación esté bien clara y el panorama en relación a si esta hipótesis de una tendencia firme de descenso" sea evidente.



"Con el inicio oportuno de la vacunación de niños y niñas de entre 3 y 11 años realmente van a ser pilares muy importantes para avanzar en una presencialidad cuidada", comentó y sumó: "Tenemos una mirada optimista para marzo".



Finalmente, se refirió al pase sanitario vigente desde el 1º de enero: "Está planteado a partir de los 13 años y no se hizo antes porque todavía no se había avanzado tanto en la oferta de la vacunación".