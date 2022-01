Camaño criticó la crisis interna en JxC y las peleas dentro de la oposición

La diputada nacional del Interbloque Federal, Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), cuestionó hoy a la dirigencia de Juntos por el Cambio y sostuvo que ese espacio "no encuentra la forma de ponerse de acuerdo", al afirmar que "hay una competencia sobre liderazgos con vistas a 2023" que, dijo, "saca de foco a la sensatez".



Camaño se mostró además a favor de volver a impulsar la idea de una tercera vía, como alternativa a las dos fuerzas mayoritarias, y consideró que "Argentina no tiene salida si no se supera la política de la grieta, la confrontación, el ir a los extremos".



Según la diputada nacional, "hay que ponerle más volumen hoy a esa tercera vía. Es muy cierto que esta tercera vía está muy adelgazada. Habrá que ponerle mucho trabajo, voluntad, y ver de qué manera se van resolviendo también los otros temas en las otras dos fuerzas políticas".





De esta manera, la diputada nacional hizo referencia a Consenso Federal, la fuerza integrada por dirigentes como Roberto Lavagna y algunos gobernadores como el entonces mandatario salteño, Juan Manuel Urtubey, entre otros, que compitió en las elecciones de 2019 y que sólo logró el 6 por ciento de los votos.



En una entrevista con Perfil, Camaño consideró que "la dirigencia de las dos minorías mayoritarias, y fundamentalmente de la oposición, está muy abocada a verificar los liderazgos. Eso no ayuda a construir ningún diálogo porque cada uno está jugando su juego".



"Se está convocando a charlar sobre lo que Argentina presentaría en el tema de la deuda externa. Se supone que a Cambiemos tendría que interesarle porque tuvo alguna responsabilidad al respecto", aseveró la diputada nacional al afirmar que Juntos por el Cambio, sin embargo, " encuentra la forma de ponerse de acuerdo".



Según Camaño, "algunos dirigentes dicen una cosa y otros otra. Hay una competencia sobre liderazgos con vista a 2023 que saca de foco a la sensatez".



"El problema serio es de Juntos. Tiene multiplicidad de bloques y pensamientos totalmente distintos. Frente a una coalición tan variopinta como Cambiemos, hay matices, pero en este momento hay mucho más. Por un lado, están las diferencias que no saldaron las elecciones", enfatizó Camaño.

Para la diputada, "las elecciones no resolvieron las internas de JxC, sino que las exacerbaron más. No es que el que ganó conduce y el que perdió acompaña. Están con un problema de falta de coordinación muy grande".